«Готова поддержать во всем»: Алена Кравец предложила Светличной переехать к ней

Сложная жизненная ситуация Светланы Светличной не оставила равнодушной Алену Кравец. В интервью 5-tv.ru певица и модель рассказала, что хочет предложить актрисе пожить у себя и обеспечить всем необходимым.

Ранее звезда советского кинематографа рассказала о покушении на ее жизнь. 80-летняя Светличная живет одна с котом, родственники навещают ее нечасто. Однако недавно внучка знаменитости, Мария, внезапно пришла в гости с незнакомцами, рассказала заслуженная артистка в эфире одного из центральных телеканалов. После их ухода актриса нашла в доме шарики со смертельно опасной ртутью и почувствовала недомогание. Она считает, что сын Алексей, его супруга Ольга и внучка Мария претендуют на ее квартиру и не намерены ждать, пока хозяйка умрет естественной смертью.

«Я до глубины души возмущена поведением ее родственников. Я ушам своим не поверила, когда услышала исповедь Светланы Афанасиевны. Это был крик о помощи. Мы знаем много знаменитых артистов, которые блистали на экране, а умерли в нищете. Не хочется такой же судьбы для Светличной. Очень ее люблю, уважаю. И мне безумно приятно и льстит, когда поклонницы сравнивают меня с ней в молодости», — рассказала Кравец.

Девушка уверена: такого отношения к себе актриса не заслужила. Сегодня пожилые люди и без того рискуют жизнью, посещая места массового скопления людей, где можно заразиться коронавирусом. Поэтому певица сообщила, что искренне хочет помочь знаменитости.

«Это ужасно, когда люди в таком возрасте попадают в подобные ситуации. Их наоборот нужно холить и лелеять. Тем более что в свое время она пережила онкологию. Мне безумно ее жалко. Я готова поддержать ее во всем. У меня большом дом. Она может спокойно у меня жить. С ней связывался мой человек. Насколько мне известно, отрицательного ответа она не дала», — поделилась Кравец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светличная озвучила подробности травли со стороны внучки и сына.