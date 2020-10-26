«Доверяю только коту»: Светличная о подробностях травли со стороны внучки и сына

Заявление актрисы Светланы Светличной в эфире федерального телеканала, что близкие родственники умышленно травили ее с целью скорейшего получения наследства, потрясло всю общественность. Редакция 5-tv.ru дозвонилась до заслуженной артистки РСФСР с целью прояснить ситуацию.

«Этой истории уже три месяца, но только после программы, сейчас с утра, все меня жалеют. В хорошем смысле», — с грустью призналась звезда.

По словам 80-летней Светличной, к делу действительно имеют отношение ее сын Алексей и внучка Мария. Родные вознамерились заполучить элитную недвижимость в центре Москвы, но ждать назначенного часа не желали. Вероятно, по этой причине актриса вдруг начала находить в квартире смертельно опасные шарики ртути, значительно ухудшившие ее здоровье.

«Жалко, что нельзя сейчас выпить, потому что все замешано на ударе по голове. Нельзя даже рюмку коньяка. <…> Эта история имеет очень много оттенков», — сетовала Светлана.

Она также заявила, что об ужасном поступке ее близких должны знать люди. Ввиду этого, отныне единственным, кому Светличная может доверять, является лишь ее черный кот.

«Человек сейчас сам не знает, как он живет, что ему нужно. Такое время серьезное. Я теперь понимаю, что я выжила, и это очень здорово, потому что я очень нормальный человек», — подытожила звезда, пообещав вскоре раскрыть детали случившегося.

В эфире программы «Звезды сошлись» Светлана отмечала, что с родными у нее всегда были непростые отношения. Однако после тех ужасов, что они творили, о получении квартиры наследники могут и не мечтать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой «необычный» подарок на день рождения Светланы Светличной преподнес ее сын Алексей.