🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 октября, растущая Луна в знаке Овна потребует особой внимательности в отношении важных сделок. Малейшая оплошность можно вызвать беду. Положение звезд ведет к спорам и конфронтациям и на работе, и дома. Велики шансы серьезно поссориться со второй половиной. Поэтому лучше отложить все серьезные дела на другой раз, посвятить себя поддержку нуждающихся, больше слушать, чем говорить. Зато можно кардинально сменить вид деятельности и найти новое место в жизни.

♈ Овен

Овны, пришла пора освободиться о прошлых отношений и окончательно стереть из памяти все неприятные моменты. Избавьтесь от фото, вещей и любых напоминаний о бывших возлюбленных. В процессе вы почувствуете настоящее освобождение.

Космический совет: задумайтесь о поиске новой любви.

♉ Телец

Тельцы, наступило хорошее время для реализации задуманного, особенно на любовном поприще. Те, у кого уже есть пара, могут перейти на новый уровень, а одиночки — завести отношения. Кстати, звезды советуют присмотреться к своему окружению. Среди друзей может оказаться тот, кто давно к вам неровно дышит.

Космический совет: настало время для важных признаний.

♊ Близнецы

Близнецы, у всех бывают плохие дни. Если у вас наступил такой период, воспринимайте этот негативный опыт всего лишь, как этап в жизни. Период ретроградности несет конфликты, но он же дает и шанс покончить с токсичными отношениями, перевернуть неудачную страницу своей личной истории и начать все заново.

Космический совет: у всего в жизни есть причина.

♋ Рак

Раки, вы можете столкнуться с возвращением в вашу жизнь бывших возлюбленных — это все влияние ретроградных Меркурия и Марса. Вы много работали, чтобы забыть их? Но и они могли стать другими. Не отвергайте их бездумно, если они хотят снова быть вместе, но и не доверяйте им слишком слепо. Будьте особенно осторожны, чтобы не наступить на одни и те же грабли дважды.

Космический совет: определитесь, стоит ли давать кому-то второй шанс.

♌ Лев

Львы, если ваша вторая половинка просит дать ей немного времени наедине с собой, не воспринимайте это, как отказ или охлаждение чувств. Всем иногда требуется побыть наедине с собой. Может, и вам стоит попробовать?

Космический совет: отыщите баланс между совместным бытом и личным.

♍ Дева

Девы, попробуйте довериться тому, кто всегда рядом и готов вас поддержать даже в непростое время. Если вам тяжело верить в искренность чужих чувств, считайте это своеобразным экспериментом. Может быть, вы поймете, что быть слабыми и уязвимыми иногда даже полезно.

Космический совет: откройте свое сердце для нового.

♎ Весы

Весы, вы можете узнать о своих близких и возлюбленных то, чего совсем не ожидали. И тут нужно понять — простить ли их или приготовиться к новому этапу в своей жизни. Оцените все за и против. В любом случае, знание — всегда лучше заблуждения.

Космический совет: вы наконец увидите вещи такими, какие они есть.

♏ Скорпион

Скорпионы, если вам все еще тяжело пережить прошлые неудачи, расставание и боль, попробуйте посмотреть на них с новой стороны. Вы уже не можете ничего изменить, зато вам по силам вынести из этого урок, научиться быть выше тех, кто вас обидел. Тогда вы сможете простить и забыть, открыв себя для нового.

Космический совет: отпустите прошлое и вспоминайте его с улыбкой.

♐ Стрелец

Стрельцы, вас может ждать приятное и ни к чему не обязывающее любовное приключение. А быть может, вы даже встретите того, кто полностью совпадет с вами во всех отношениях. Решайте, надо ли вам начинать новые отношения или пока можно повеселиться.

Космический совет: рядом окажется тот, кто поднимет вам настроение.

♑ Козерог

Любовь с первого взгляда встречается все реже, Козероги. Не судите своего партнера за то, что он или она кажутся слишком скучными и обычными. Лучше подумайте о том, совпадают ли ваши взгляды на будущее, воспитание детей и совместный быть. Да? Так может, вы уже нашли свою судьбу? А у одиноких есть шанс встретить кандидата на роль возлюбленного.

Космический совет: найдите свой способ решения проблем.

♒ Водолей

Водолеи, сейчас все вокруг вас буквально кричит о продолжении рода и повышенной фертильности. Женщины могут узнать приятные новости о скором прибавлении в семействе, мужчины — о том, что станут отцами. А если у вас уже есть дети, то постарайтесь окружить их положительной энергией и весельем. Это будет играть огромное значение для их будущего.

Космический совет: ваша чаша вот-вот переполнится!

♊ Рыбы

Рыбы, не все обиды стоят того, чтобы хранить их в своем сердце вечно. Научитесь отпускать и прощать. Скоро вас ждут отличные новости, так что не нужно больше думать о прошлом. А одиноких Рыб может ожидать новое приятное знакомство.

Космический совет: ваше желание вот-вот исполнится!

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 октября по 1 ноября.