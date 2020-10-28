Почему в день рождения возрастает риск смерти — мнение экстрасенса

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Анастасия Шадская
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Ученые из университета Цюриха выяснили, что многие люди уходят из жизни в день, когда они появились на свет.

Почему в день рождения возрастает риск смерти — мнение экстрасенса

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Шансы умереть в собственный день рождения в несколько раз выше, чем в любой другой день. К такому выводу пришли ученые из университета Цюриха после 40 лет сбора и анализа данных.

Наиболее частые причины смерти

В свой день рождения может умереть любой. Но после 60 лет такая вероятность уже на 14% выше, чем у более молодых. Согласно исследованию специалистов, обычно в свой праздник умирают от сердечного приступа, инсульта и онкологии.

Если говорить о неестественных причинах, то вероятность несчастного случая для мужчин в день их появления на свет подскакивает сразу на 28,5%. Для обоих полов почти на 35% возрастает риск свести счеты с жизнью, пишет МК.

Почему так происходит?

Ученые полагают, что виной тому стресс. Он растет с каждым годом, его испытывают даже те, кто свой день рождения просто обожает. Это приводит к ухудшению общего состояния, ослаблению организма, потере концентрации. 

Есть также и теория биологической памяти. Каждый год человек будто бы заново перерождается, что создает дополнительную нагрузку. 

Мнение экстрасенса

Ясновидец Агиль Магеррамов полагает, порталы между мирами живых и мертвых открываются незаметно для нас в день рождения, что грозит человеку преждевременной гибелью.

«Дело в том, что при рождении человека открывается портал, который бывает открыт и в день его рождения. В каждый день рождения вам грозит смерть», — пояснил экстрасенс.

Из-за того, что с каждым годом рядом все меньше родных и друзей, нервы начинают сдавать именно в день рождения. Тут-то и подстерегает опасность. Но есть и хорошая новость — открытая дверь между мирами не всегда ведет к плохому, пишет Oxu.Az.

«Потому и говорят, что все загаданное в день рождения может сбыться. В день рождения может случиться и хорошее, и плохое», — рассказал Агиль.

Ранее 5-tv.ru писал, как ученые установили связь между ранней смертью человека и месяцем его рождения.

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