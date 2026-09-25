Зимой жажда обманывает: чем опасна привычка мало пить воды в холодное время года

5-tv.ru: зимой нужно пить столько же воды, сколько и летом

Зимой многие люди пьют меньше воды, чем в теплое время года. Холодная погода снижает ощущение жажды, а привычка пить прохладительные напитки или воду часто уступает место горячему чаю и кофе.

Однако потребность организма в жидкости не зависит только от температуры за окном. Вода необходима для нормальной работы многих процессов, поэтому ее недостаток может отражаться на самочувствии даже в холодный сезон. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему зимой меньше хочется пить

В жару организм активно теряет жидкость из-за потоотделения, поэтому чувство жажды становится заметнее. В холодное время года этот сигнал может быть слабее, хотя организм продолжает расходовать воду.

Дополнительную роль играет воздух в помещениях. В отопительный сезон он становится более сухим, из-за чего увеличивается потеря влаги через кожу и дыхание.

В результате человек может не замечать, что пьет меньше необходимого.

Недостаток воды может влиять на уровень энергии

Вода участвует во многих процессах организма, включая транспорт питательных веществ и поддержание нормальной работы клеток.

Когда жидкости поступает недостаточно, человек может ощущать усталость, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

Иногда такие состояния связывают только с погодой или нехваткой солнца зимой, хотя причиной может быть и недостаточное потребление жидкости.

Почему зимой сильнее сохнет кожа

Сухость кожи — одна из распространенных жалоб в холодный сезон. На ее состояние влияют мороз, ветер, перепады температуры и сухой воздух в помещениях.

Недостаток жидкости может дополнительно усиливать ощущение сухости и дискомфорта.

При этом состояние кожи зависит не только от количества выпитой воды, но и от ухода, питания, влажности воздуха и других факторов.

Вода важна для нормальной работы организма

Жидкость необходима для поддержания нормального обмена веществ и работы различных систем организма.

При недостатке воды тело старается сохранять имеющиеся ресурсы, поэтому могут меняться привычные ощущения: появляется сухость во рту, снижается работоспособность, быстрее возникает чувство усталости.

Особенно важно следить за потреблением жидкости людям, которые много времени проводят в теплых помещениях с сухим воздухом.

Почему чай и кофе не всегда заменяют воду

В холодное время года многие чаще выбирают горячие напитки. Чай и кофе действительно помогают согреться и могут входить в ежедневный рацион.

Однако привычка заменять ими всю воду может привести к тому, что общее количество жидкости окажется ниже необходимого.

Лучше учитывать весь объем напитков за день и ориентироваться на собственные ощущения и потребности организма.

Как поддерживать водный баланс зимой

Чтобы не забывать пить воду в холодный сезон, можно сделать это частью ежедневного режима. Помогают простые привычки:

держать воду рядом на рабочем месте;

пить небольшими порциями в течение дня;

обращать внимание на чувство жажды;

учитывать условия дома и уровень сухости воздуха.

Не стоит ждать сильной жажды — зимой этот сигнал может появляться реже.

Когда стоит внимательнее относиться к питьевому режиму

Особое внимание потреблению жидкости важно уделять во время физических нагрузок, длительного пребывания в сухих помещениях или при высокой занятости, когда человек может просто забывать пить.

При этом универсального количества воды, которое подходит всем людям, не существует: потребности зависят от возраста, активности, питания и состояния организма.

Вода нужна организму в любое время года, даже когда холодная погода снижает желание пить. Зимой важно помнить о регулярном потреблении жидкости, поскольку сухой воздух, отопление и изменение привычного режима могут незаметно привести к ее недостатку. Поддержание водного баланса помогает сохранять хорошее самочувствие и комфорт в холодный сезон.

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