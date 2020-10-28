ТОП-3 знаков зодиака, которые скоро разбогатеют

Завтра будет лучше, чем вчера. А наступающий Новый 2021 год поможет некоторым разбогатеть! 5-tv.ru выяснил, кому из знаков зодиака Белый Металлический Бык сулит финансовое благополучие уже в ближайшее время.

Телец

Телец, как ближайшая родня символа 2021 года, может рассчитывать на помощь свыше. Однако львиную долю работы ему все же предстоит выполнить самостоятельно. Звезды говорят, что присущее Тельцу трудолюбие совсем скоро воздастся сторицей. Для успеха второму знаку зодиака стоит сосредоточиться на своей цели. Удача ему обеспечена!

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Судя по гороскопу, в ближайшем будущем Тельцов ожидает карьерный рост и премии. Для достижения новых вершин Тельцам необходимо не отступать от намеченных целей и слушать свой внутренний голос.

Дева

Дева — отличница зодиакального круга. Ей присущи аккуратность, внимательность и усидчивость. Эти черты характера не оставят равнодушным символ 2021 года — Белого Металлического Быка. Будучи тружеником полей, это животное знает, что такое настоящий труд и нацеленность на результат. Поэтому Дева вполне может рассчитывать на его поддержку как в преддверии 2021 года, так и в конце этого.

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Звезды говорят, что совсем скоро Девы подправят свое финансовое благополучие. Для этого им понадобится лишь не изменять привычкам: работать много и аккуратно. Однако Бык предупреждает: работа не должна мешать делам семейным! Символ 2021 года ратует за плодовитость, поэтому личная жизнь для него не пустой звук.

Стрелец

Стрельцы — главные первооткрыватели зодиакального круга. Усидчивость — это не про них. Такие люди предпочитают путешествовать, не задумываясь о завтрашнем дне. На первый взгляд, у Белого Металлического Быка нет ничего общего со Стрельцом. На самом деле, их связывают живость ума и нескончаемый энтузиазм. Про таких говорят «На них мир держится».

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Нескончаемый оптимизм может привести Стрельцов к новому заработку. Гороскоп показывает, что совсем скоро удача повернется лицом к представителям девятого знака зодиака. Возможно, они найдут клад или вытянут счастливый лотерейный билет. Не исключено, что Стрельца осенит идея нового стартапа. В любом случае кентавру-лучнику нужно следовать зову сердца, который обязательно приведет их к мешочку золота, а там и до более внушительных сумм рукой подать.

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