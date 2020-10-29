🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 октября, растущая Луна в Овне сконцентрирует максимум энергии, которую можно успешно направить в любую сферу.

♈ Овен

Что если шестое чувство является нашим основным чувством, а все остальные чувства играют роль второстепенных? Сегодня вам стоит доверять сообщениям, которые приходят извне. Они не только облегчат вашу боль, но и помогут освободиться от прошлого. И подумайте о прощении.

Космический совет: звезды сулят надежду, исцеление и прощение.

♉ Телец

На каждое «Нет, это кажется невозможным!» скажите себе: «Да, вы можете это сделать!» Сегодня перед вами откроются прекрасные возможности, но они потребуют смелости. Помните, что вы — единственное препятствие на пути к успеху. Некоторые из вас могут задуматься об инвестициях в «проект мечты», о котором грезите много лет. Лучшего времени не было!

Космический совет: верьте в свои силы и говорите «да» возможностям.

♊ Близнецы

Вместо того, чтобы беспокоиться о деньгах, сегодня позвольте деньгам беспокоиться о вас. Сосредоточьтесь на том, что вы любите, сохраняйте энтузиазм и двигайтесь к своей мечте шаг за шагом. При принимайте как должное неудачи в своей работе. Помните, что нет двух одинаковых дней.

Космический совет: не теряйте энтузиазм, и все получится!

♋ Рак

Привязанности в некоторой степени вредят творчеству, поэтому не бойтесь уйти в себя, Рак. Это пространство небытия откроет вам бесконечные возможности. Пьянящая смесь тишины и одиночества поможет вам подключиться к потоку сознания. Помните, что все может работать, а может и не работать в соответствии с дорожной картой, которую вы составили в своей голове.

Космический совет: тишина и уединение помогут вам направить Музу в нужном направлении.

♌ Лев

Вселенная призывают вас уважать то, что делает вас уникальным, то, что делает вас собой. Если вы пытались играть по правилам, предписанным вам окружающими, освободите себя. Найдите в себе мужество стать первопроходцем и следовать своим собственным путем. Не все оценят ваш гений. Им это и не обязательно! Единственный человек, для которого вы создаете магию, — это вы сами.

Космический совет: пора выйти на свой истинный путь.

♍ Дева

У вас действительно очень много дел сейчас. Но, кроме себя, больше некого винить в хаосе, происходящем внутри и снаружи. Сегодня подходящий день, чтобы тщательно проанализировать свой список дел, и наконец начать говорить «да» только тем вещам, которые вызывают в вас отклик. Сосредоточение внимания на одной задаче за раз — хороший способ убедиться, что все выполняется безупречно.

Космический совет: выполняйте по одной задаче за раз.

♎ Весы

Каждый может получить свои 15 секунд славы. Однако лишь считанным удается оставить после себя наследие, о котором будут помнить еще долго после того, как они уйдут. Какие у вас мечты и желания, Весы? Вы хотите быстро пройти к успеху или создать прочный фундамент? Принять правильные решения необходимо прямо сейчас. Помните, что мы живем в эпоху цифровых технологий. Вместо того чтобы избегать социальных сетей, используйте их в своих интересах.

Космический совет: используйте социальные сети в своих интересах.

♏ Скорпион

Обратите внимание на то, как вы изменились с начала года, Скорпион. Внутренняя работа начинает проявляться во всех аспектах вашей жизни. Учитывая, что вы изменились, ваши отношения тоже не останутся неизменными. Сегодня обратите внимание на тех, кто находится с вами на одной частоте, и кто вдохновляет вас быть лучшей версией себя.

Космический совет: найдите родственные души в своем окружении.

♐ Стрелец

Сегодня вы будете настроены плыть по космическим течениям, соблазнять Музу и выражать свои сокровенные чувства на чистом холсте. Забудьте о мгновенном удовлетворении, оставайтесь в своей магии и творите.

Космический совет: оставайтесь в своей магии.

♑ Козерог

Вы многое потеряли в последнее время, Козерог. Учитывая, что фундамент вашей жизни пошатнулся, вас тянет представить себя жертвой в этом повествовании. Но правда в том, что все, что с вами происходит, — не зря. Вы сможете убедиться в этом в течение следующих нескольких дней. А сегодня сосредоточьтесь на мелких делах. Макромир позаботится о себе сам.

Космический совет: сосредоточьтесь на мелких делах.

♒ Водолей

Вы не можете исцелить мир и предотвратить изменения климата в одиночку, Водолей! Однако вы можете оказать помощь тем, кто в ней нуждается рядом с вами прямо сейчас. Проведение онлайн-занятий — еще один способ посвятить себя самоотверженному служению.

Космический совет: подключите своего внутреннего духовного воина.

♊ Рыбы

Вселенная призывает вас перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств, противостоящей всему миру. Самовыражение — это то, что поможет вам защитить себя от «плохих парней». Так что проявите чуть больше веры в свои силы и потенциал.

Космический совет: проявите чуть больше веры в свои силы и потенциал.

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