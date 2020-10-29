«Уже не было секса»: Харламов рассказал о причинах развода с Асмус

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Светлана Александрова
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По словам резидента Comedy Club, к непростому решению супруги шли долгое время.

«Уже не было секса»: Харламов рассказал о причинах развода с Асмус

Фото: Instagram @asmuskristina

Гарик Харламов объяснил причину развода с Кристиной Асмус. Пара шокировала поклонников, объявив, что расстается, в июне этого года. В эфире YouTube-шоу «Без Души» Данилы Поперечного комик признался, что к непростому решению супруги шли долгое время, и какого-то решающего события, которое привело бы к разрыву, между ними не было. Просто чувства постепенно угасли, возникло недопонимание, и они почти перестали общаться.

«Со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, ты можешь с этим человеком дальше или не можешь. У нас уже не было секса и той искры, что раньше», — приводит слова Харламова ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Харламов и Асмус до сих пор скрывают от шестилетней дочери, что они больше не муж и жена.

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