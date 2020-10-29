Мать внучатой племянницы Пугачевой прокомментировала слухи о подаренной квартире

Жена племянника Аллы Пугачевой Владислава прокомментировала сообщения СМИ о якобы подаренной Примадонной квартире. В конце лета в семье Гузель и Владислава родилась дочь Евгения. Первый сын родственника Пугачевой находится в семье ее водителя, так как ранее племянник не справился с его воспитанием из-за пристрастия к наркотикам.

По слухам, еще при рождении первого ребенка — сына Жени — певица подарила ему квартиру у метро «Сокол», а с появлением пятой внучки оформила жилплощадь в собственность Владислава.

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Но Гузель, оказывается, ничего об этом не знает. Единственное ее предположение — история с квадратными метрами держится в тайне, чтобы сделать сюрприз.

«Не знаю, что за источники говорят. В первый раз слышу. Вообще, сама о себе узнаю из прессы и телевидения. Я в шоке!» — цитирует жену Пугачева Starhit.ru.

Несмотря на это, новость о том, что сын Владислава Женя тоже получил недвижимость в районе Строгино, очень популяра в сети. Достигнув 18-летия, он сможет в ней жить. Пока он по-прежнему воспитывается в семье ее водителя, которого считает отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростой истории жизни племянника Примадонны и судьбе его первого ребенка, а также публиковал фото ее новорожденной внучатой племянницы.