«Голубая Луна» 31 октября: чем опасен этот день для знаков зодиака?

У многих людей в период «голубой Луны» ухудшается самочувствие, а некоторые сталкиваются с обострением хронических заболеваний. 5-tv.ru выяснил у астролога Сергея Седашёва, чем может быть опасен этот день для землян.

«Влияние полнолуния длится день до — день после точного момента», — рассказал Сергей Седашёв.

Что такое «голубая Луна»?

В этот раз полнолуние называется «голубой Луной». Это не значит, что спутник Земли изменит свой оттенок. «Голубой Луной» специалисты называют второе за месяц полнолуние. В октябре 2020-го оно выпадает на 31 число. Кто-то спешит видеть этом зловещий смысл, ведь это канун Дня всех святых. Но астрологи считают, что это простая периодичность и ничего дурного она за собой не несет.

Единственное, что беспокоит специалистов — это способность полнолуния усиливать сложившуюся в небе ситуацию. По мнению Седашёва, в этом скрываться реальная опасность явления. В этот период Солнце и Луна находятся в оппозиции, а происходит это на оси Тельца—Скорпиона.

«Основной конфликт будет между тем, чтобы оставить все как есть и желанием каких-то перемен. Внутренних или внешних. Второй момент: будет особо подозрительное мышление, желание докопаться до глубин, найти какой-то компромат на окружающих», — объяснил астролог.

Сергей Седашёв рекомендует не проводить каких-либо исследований. Находки рискуют ухудшить отношения дома и на работе.

Каким знакам зодиака стоит опасаться «голубой Луны» 31 октября?

По словам Сергея Седашёва, «голубая Луна» окажет сильное влияние на все знаки. А труднее всех придется Тельцам, Скорпионам, Водолеям и Львам.

«Для Тельцов будет угроза каких-то внешних событий. Сами Тельцы стремятся сохранить все как есть, но врываются какие-то внешние события, влияние окружающих людей», — предсказал специалист.

По мнению астролога, перемены станут главной угрозой существующему порядку в жизни Тельцов. Не меньше треволнений достается и на долю Скорпиона.

«У Скорпионов внутри может появиться желание революции, немедленных изменений. Все встряхнуть и перевернуть с ног на голову», — рассказал астролог.

Сергей Седашёв считает, что Скорпиону следует повременить с резкими действиями. По его мнению, последствия могут быть негативными. Идти на поводу своих желаний в период «голубой Луны» опасно. Не обойдется без преград и у Львов.

«У львов может появиться угроза их авторитету, угроза их уважению, угроза уважению к ним со стороны окружающих», — пояснил эксперт.

Окружение поставит под вопрос авторитет Льва, что худшим образом скажется на его самоопределении в обществе. А вот Водолеям захочется, наоборот, освободиться от ожиданий.

«У Водолеев может проявиться склонность к свободе любой ценой. Это может угрожать отношениям личным и деловым», — предупредил астролог.

Каким знакам зодиака «голубая Луна» 31 октября принесет удачу?

В числе тех, кому не стоит опасаться «голубой Луны», Рак, Дева, Козерог и Рыбы.

«Для этих четырех знаков [появится] возможность узнать что-то новое, глубокое. Понять себя, себя в отношениях и свои отношения. Даже что-то о партнере. Но это не повредит, а выведет их на новый уровень», — рассказал специалист.

Будут и те, кто практически не ощутит на себе воздействие «голубой Луны». По словам Сергея Седашёва, ее энергетика практически не повлияет людей, рожденных под такими знаками, как Овен, Близнецы, Весы и Стрелец.

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