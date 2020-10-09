Виновата Луна! Российские астрологи вычислили новую дату конца света

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Светлана Александрова
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Апокалипсис может начаться уже в ноябре этого года, причем без всякого вмешательства инопланетян.

Виновата Луна! Российские астрологи вычислили новую дату конца света

Фото: depositphotos

Российские астрологи вычислили новую дату конца света. Апокалиптический сценарий может быть запущен уже в ноябре этого года, и виновата в этом будет Луна. По мнению специалистов, изучающих влияние небесных тел на нашу планету и ее жителей, катастрофы следует ожидать, если полнолуние, которое должно произойти 23 ноября, так и не наступит из-за того, что естественный спутник Земли изменит траекторию движения.

В этом случае гравитационное взаимодействие между космическими объектами изменится, и вызовет наводнения, смещение гравитационного поля Земли, таяние ледников и гибель прибрежных городов и даже некоторых континентов. Все эти явления, по прогнозам предсказателей, будут сопровождаться эпидемией.

Как пишет новостной интернет-портал 1RRE, пользователи Twitter и Facebook в своих комментариях отмечают, что такой сценарий является довольно оригинальным в сравнении аналогичные пророчества Нострадамуса или Ванги, но все-таки слишком похож на предсказания внезапного появления планеты Нибиру. Считается, что она имеет настолько вытянутую орбиту, что, в отличие от Марса, Юпитера и других объектов Солнечной системы, подходит к Земле лишь раз в 3,6 тысячи лет, а затем снова уходит за Пояс Койпера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россиян напугал появившийся в интернете ролик с десятками мертвых ворон на улицах города Балаково в Саратовской области.

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