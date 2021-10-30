Как отметить Хэллоуин-2021? Гид по символам и традициям праздника

Праздник «нечисти» Хэллоуин отмечают 31 октября. Во всем мире к нему относятся по-разному: кто-то соблюдает традиции и наряжается в пугающие костюмы, а кто-то игнорирует. В 2017 году более 90% россиян заявляли, что не хотят праздновать Хэллоуин, ведь эта традиция пришла из другой культуры. Разбираемся, почему у Хэллоуина есть противники и почитатели.

История праздника Хэллоуин

Историки полагают, что Хэллоуин связан с древним кельтским праздником Самайн, который отмечали кельты Британских островов. Они радовались окончанию урожайного сезона и началу нового сельскохозяйственного года по лунному календарю — по одной из версий, праздник приходился на третье новолуние осени, а по другой — через 21 день после первого полнолуния осени. Самайн длился трое суток, пока полная луна становилась новой. Языческий праздник Самайн позже связывали с мертвым и сверхъественным, ведь он означал начало «темной» половины года — в это время могло происходить волшебство, друиды проводили обряды с использованием огня и приносили жертвы языческим богам. По историческим данным, о связи кельтского праздника с миром мертвых писали монахи в X–XI веках.

Фото: YouTube / Странник

Праздник, который начали связывать с нечистью, получил название Хэллоуин. Его отмечают в канун Дня всех святых (All-Hallows-Day), отсюда и произошло название. Основная идея Дня всех святых — поклонение Агнцу, который олицетворяет Иисуса Христа, снятие седьмой печати и начало конца света. 2 ноября отмечали День поминовения усопших. На севере Шотландии и Ирландии жители рассказывали детям истории предков и проводили ритуалы почитания мертвых. Некоторые люди считают, что именно в последние дни октября граница между живыми и мертвыми стирается.

Олеся Мезенцева

Астропсихолог, таролог, мастер-рейки — Во время празднования Дня мертвых с древности считается, что грань между миром живых и мертвых очень тонкая. С астрологической точки зрения Хэллоуин — это время, когда Солнце достигает середины знака Скорпиона, а знак Скорпиона — это знак смерти и трансформации. Это отличное время для укрепления интуиции, для энергетических практик. Силы потустороннего мира помогают человеку что-то в себе изменить, так как Скорпион — знак трансформации. Смерть — это трансформация, перерождение. Считается, что это время очень хорошо для энергетических практик, подсознания, потому что потусторонний мир тебе как бы помогает. И вот эти все конфеты, дары — ты приносишь благодарность миру мертвых, задабриваешь, говорит, что ты о них помнишь.

Долгое время Хэллоуин оставался «локальным» праздником. В Америке в то время осуждали языческие веселья, и Хэллоуин не отмечали. В XIX веке ситуация изменилась: с массовой эмиграцией шотландцев и ирландцев праздник стал популярен в США. Когда Хэллоуин стал частью американской культуры, то и популярность к нему пришла во всем мире. Благодаря американскому кинематографу практически в каждой стране найдутся любители Хэллоуина. Но жители других стран не забывают и о собственных праздниках.

Кадр из мультфильма «Тайна Коко». Фото: YouTube / iVideos

Например, в Мексике 2 ноября отмечают День мертвых — праздник, в который живые чтят память умерших. По преданиям, души родственников «с того света» посещают родной дом. Живые люди сооружают алтари с фотографиями умерших родственников, ставят разрисованные сахарные черепа, любимую еду в качестве угощения. Дороги и кладбища украшают цветами и свечами, чтобы путник смог найти дорогу домой. Частично ритуалы праздника описывают в мультфильме «Тайна Коко» — семья ставила фотографии родственников к алтарю, чтобы те смогли перейти цветочный мост и посетить родных и близких на земле.

Олеся Мезенцева

Астропсихолог, таролог, мастер-рейки — В Самайн и Хэллоуин всегда происходит полнолуние. Полная Луна находится напротив Солнца и полностью освещена. В полнолуние обостряется интуиция, чувствительность. Эта грань работы с подсознанием, чувствованием потусторонних сил в это время наиболее тонкая, а чувствительность наиболее обостренная.

В славянской культуре существует праздник Велесова, или Марина ночь. Как и Хэллоуин, он отмечается в ночь на 1 ноября. Велесову ночь называют праздником великой силы — в этот день границы между мирами стираются, а души умерших предков посещают живых потомков, чтобы благословить их и наставить на путь истинный. В древности в Велесову ночь разводили костер — перепрыгнуть через костер означало очиститься от нечистых сил. В Велесову ночь необходимо было обратить внимание на собственное подсознание, преодолеть существующие страхи — тогда, по легенде, человек мог обрести настоящую силу. Как и в Мексике, души умерших необходимо почитать, а чтобы они нашли дорогу к родному дому, поставить на подоконник свечу-маяк. Чтобы ушедшие были довольны, все двери открывали настежь, на стол ставили любимые угощения и произносили фразу: «Деды, приходите, с нами пейте, ядите…». На столе должна была стоять тарелка для духа, куда хозяин стола откладывал бы яства. После поминания родных можно было попросить духов унести все беды и болезни.

Но если в славянской культуре есть свой День мертвых, то почему популярен стал «заграничный» праздник Хэллоуин? Дело в том, что Велесова ночь не получила такого распространения в культуре, как канун Дня всех святых.

Как Хэллоуин отмечают сегодня

В США и Великобритании очень любят праздник Хэллоуин. У Хэллоуина есть главный символ — тыква. С концом урожайного сезона тыкву можно было найти в каждом доме. Чтобы привлечь умерших родственников и отогнать злых духов, зажигали свечи. А чтобы свечи простояли всю ночь, их ставили в тыкву. Фонарики из тыкв постоянно изменяли, например, вырезали пугающие рожицы. Во тьме освещенная свечой тыквенная голова выглядит особенно устрашающе. Сегодня в США проводят конкурсы на время по вырезанию лиц из тыкв — победители могут вырезать фонарь из тыквы меньше чем за минуту. Фонарь стали называть Джеком. В конце каждой истории неприкаянный Джек освещает себе путь фонарем из тыквы.

Так украсил лужайку один из поклонников Хэллоуина. Фото: Global Look Press / Cover Images

В Хэллоуин принято украшать дом и другими символами потустороннего мира. Самое безобидное выбирают дети и подростки: они мастерят гирлянды из оранжевой и черной бумаги, вырезают гримасы на овощах, сооружают паутины из ниток или серпантина. В ход идут простыни, очки и даже кетчуп — с его помощью можно изобразить кровь. Взрослые приобретают к празднику необычные предметы интерьера и украшают дома: сооружают на домах летучих мышей, ставят в огородах пугала и скелеты. Особую любовь жители Европы и США питают к традиции наряжаться в представителей нечистой силы и пугать окружающих.

Светлана Пешенькова

Эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения человека — Изначально мероприятие Хэллоуин подразумевает, что мы, переодевшись, можем примерить на себя какую-то другую роль. У нас очень много социальных установок, и нам очень часто хочется проснуться другим, выгулять своих «внутренних демонов». Поэтому костюмированные вечеринки — для многих возможность попробовать себя в другом амплуа. Как только мы меняем образ, меняются наши поведенческие привычки, иногда даже речь и способ мыслить.

Еще одна интересная традиция в Хэллоуин — игра «Кошелек или жизнь», «Сладость или гадость». 31 октября дети и взрослые посещают соседские дома и просят угостить их. Если не дать гостю несколько конфет, то можно нарваться на неприятности. Поэтому в Европе даже те, кто не хотел отмечать Хэллоуин, стараются прикупить пакет-другой сладостей, чтобы соблюсти традицию и не обидеть детишек в костюмах. Традицию соблюдают даже главы государств: так американцы смогли увидеть, как президент США Дональд Трамп и его жена Меланья дарят маленьким гостям Белого дома сладости.

Культ Хэллоуина поддерживают шоураннеры современных сериалов и посвящают им специальные эпизоды собственных проектов. В сериалах «Друзья», «Сплетница», «Эйфория» и «Как я встретил вашу маму» герои поддерживали традицию нарядиться кем-то другим, примерить на себя амплуа другого человека. Иногда они могли нарядиться вовсе не страшными, а смешными и даже соблазнительными персонажами!

В хэллоуинском эпизоде сериала «Как я встретил вашу маму» героиня Кэти Холмс выбрала костюм тыквы. А главный герой Тед Мосби решил, что ему подходит костюм бюллетеня. Фото: kinopoisk.ru

В 2021-м подростки предпочитают примерять костюмы героя сериала «Бумажный дом» — красный комбинезон и маска Дали. Также в центре внимания образы персонажей из «Игры в кальмара» и наряды Бритни Спирс из 2000-х. Одеваясь в костюм для Хэллоуина, стоит помнить и о соответствующем макияже. Косметические компании поддерживают праздник и даже выпускают специальные коллекции к Хэллоуину — так продукты для праздника представили NYX и MAC.

И конечно, в стороне от праздника не могут остаться знаменитости. Они ежегодно соревнуются в креативности костюмов и образов.

В честь Хэллоуина Кайли Дженнер рассказала, какие костюмы на Хэллоуин надевала она и сестры Кардашьян. YouTube / Kylie Jenner

Хэллоуин — праздник, история которого начинается еще в X веке и продолжается до сих пор. За тысячелетие праздник стали отмечать по-другому, у него появилось много сторонников и столько же противников из-за предрассудков и убеждений о связи праздника с нечистой силой. Отмечать Хэллоуин в 2021-м или бойкотировать его — дело личное. Ведь в году есть много праздников, история которых столь же обширна и интересна.