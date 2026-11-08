«Каждое утро знакомится с внучкой»: у Бари Алибасова серьезные проблемы с памятью

Бари Алибасов испытывает серьезные трудности с памятью

Заслуженный артист России Бари Алибасов каждый день знакомится со своей внучкой. Об этом 5-tv.ru рассказал сын звезды, Бари Алибасов-младший.

По словам Алибасова-младшего, основатель и руководитель группы «На-На» испытывает серьезные трудности с памятью.

«Поэтому вот так Бари Каримович каждое утро знакомится со своей внучкой Эммой Бариевной», — рассказал сын звезды.

Девочка родилась еще год назад, 9 марта 2025 года в браке Бари Алибасова-младшего с Ариной.

По той же причине — из-за провалов в памяти — Алибасову приняли решение не сообщать о смерти бывшей супруги, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«Он весь день будет реветь по-настоящему. С утра об этом забудет, кто-нибудь ему опять скажет, и он опять будет в слезах», — отметил Алибасов-младший.

До этого 5-tv.ru о проблемах со здоровьем Алибасова сообщал солист группы «На-На» Владимир Политов.

По его словам, у звезды на тот момент проходила операция на глаза из-за катаракт. Также Политов отметил, что Алибасов пользуется слуховым аппаратом и ходит с палочкой, а со спиной у него «не все в порядке».

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