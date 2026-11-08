Европейские страны готовят сценарий ввода войск на Украину после конфликта

То, что сейчас происходит на Украине, — это ровно то, что готовили России западные стратеги.

Именно вот таким бардаком, по их замыслам, должны были обернуться многочисленные санкции, ограничения, удары вглубь территории. Прекрасно понимая, что в военном плане Россию с ее ядерным арсеналом не победить, ставка изначально делалась на внутреннюю смуту.

«Смута» — слово максимально точное, потому что наше, русское, понятное еще белорусам и украинцам. Но только мы пишем его с большой буквы, когда говорим о периоде максимальной Смуты — начала XVII века.

Это была одна из первых и одна из самых опасных реальных попыток развалить Россию и захватить ее территории, богатства, которые испокон веков не дают покоя западным соседям. Поляки в Кремле, шведы в Новгороде, крымские татары с юга. В общем-то, до сих пор непонятно, как удалось устоять в этой ситуации.

Потому и отмечаем победу над этим мороком как День народного единства и согласия. Монумент Минину и Пожарскому — один из немногих, что не посмели убрать даже в советские годы с Красной площади. Хотя царский воевода и купец не могли быть в пролетарском иконостасе.

Владимир Путин, возлагая цветы к монументу, по традиции сделал это с представителями разных конфессий, а затем особое внимание уделил детям участников СВО. Все они подопечные фонда «Защитники Отечества», то есть их отцы погибли в зоне боевых действий.

Сыны России встали на ее защиту, и теперь Отечество берет на себя ответственность за их семьи, за их наследие.

«Сейчас, в наши дни, наши бойцы так же отважно защищают интересы России, нашу государственность — в рамках специальной военной операции. Народ России объединился в искренней, действенной поддержке наших героев. Люди разных национальностей, культур, вероисповеданий ощущают неразрывную связь друг с другом, знают, что у каждого из нас есть, конечно, своя малая родина, но есть и общее большое Отечество, оно у нас одно», — сказал Владимир Путин во время церемонии вручения премии президента за вклад в укрепление единства российской нации и государственных наград Российской Федерации.

А поляки-то никак не угомонятся при этом. На следующей неделе на полигоне Нова-Демба, это у самой границы с Украиной, представители 11 стран так называемой «коалиции желающих» будут тренироваться вводить войска после окончания боевых действий. Простым языком: речь идет о частичной оккупации Украины. Львиную долю контингента на учениях, и, надо понимать, в военных планах тоже, составят польские солдаты.

Руководить учениями будет Франция. За ней оперативный штаб и Британия.

При этом официально заявленная цель этого контингента максимально размытая — усилить безопасность Украины, предотвратить возможный новый конфликт.

Но если убрать пропагандистскую риторику, коалиция преследует более приземленные, буквально, цели: фиксация зон влияния на территории Украины. Кому какой кусок достанется. Понятно, что разрушенные прифронтовые зоны никому не нужны.

Но вот черноморские порты вполне. Киев, сам Львов. Все это уже было в финале Первой мировой, когда разваливавшуюся империю начали дербанить все, кому не лень. 14 государств участвовали в оккупации. Это была вторая реальная попытка поделить Россию на куски. Третья, и самая кровавая, — это немецкий план «Ост» по расширению жизненного пространства для себя вплоть до Урала. Но ведь они никак не успокоятся. О новых притязаниях говорили на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Коллеги уже несколько раз повторили одну и ту же мысль, я даже записал: „Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество“. Уважаемые друзья, так было всегда на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории. И понятно, почему Россия в конце концов стала огромной, мощной, влиятельной державой и все наши геополитические противники, оппоненты, в разное время по-разному, когда-то — враги, но все практически пытались сократить, снизить этот стратегический потенциал России, а лучше всего расчленить ее саму. Такой геополитический соперник никому не нужен», — отметил Владимир Путин.

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