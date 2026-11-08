Украина погружается в новый кризис на фоне блэкаутов, тайных тюрем и борьбы за власть

«Похоже, весь Киев будет копать туалеты. Потому что воды нет, отопления нет, электричества нет», — с такими словами глава Деснянского района украинской столицы вышел в пятницу с совещания в горсовете.

Обсуждали два вопроса: что делать? И кто виноват? Накануне заседания Киев пережил первый блэкаут. На большей части мегаполиса отсутствовало электричество. Транспортный коллапс от вставших трамваев, троллейбусов и метро усиливается тем, что повреждены два моста через Днепр — Южный и Северный.

По сути, Украина разделяется на две части: в первой свет в основном есть — это регионы вблизи западной границы и вокруг трех атомных электростанций. А во второй части света в основном нет. Украина распадается на энергоострова. При этом большая часть территории остается в тени, в том числе столица. И там, в этом полумраке, начинают происходить странные вещи.

Глава офиса Зеленского Буданов*, с нашей точки зрения, террорист, прищемил хвост другим террористам из националистических формирований. Осветил их тайную тюрьму, которая годами никому не мешала, а тут вдруг показалась негуманной.

Возможно, это были смотрины с прицелом на будущие выборы президента Украины. В стиле традиционного кровавого фарса. Впрочем, начиная с Евромайдана только так политика на Украине сейчас и делается. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев следит за темой.

О таких пыточных тюрьмах писали и говорили уже несколько лет. А вот теперь внезапно обнаружили — в обычном коттедже под Киевом. И как по заказу — под стенами десятки людей, из здания выводят ребенка с пустыми глазами. Который непонятно как туда попал, но быстро стал главной звездой вечера.

Все началось с этого видео. Мужчина якобы обращается к своим родственникам с просьбой его спасти. Если близкие переведут деньги — пленника убьют.

Призывы в соцсетях. Яркие кадры: медик стоит на коленях, чтобы ее пустили в тюрьму спасать людей.

И вот под окнами коттеджа собрались несколько десятков человек. В полицейских полетели яйца.

А отбивать свое имущество пришли «азовцы»** с металлическими трубами. Все говорят по-русски, так зрителю будет понятней.

Красивые, характерные персонажи и действо, которое разворачивается как по сценарию. Даже на Украине назвали это постановкой.

«Мы видим, что это такая конкретно смоделированная ситуация, срежиссированная», — заявил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

Но в каждом спектакле должна быть доля правды. В доме находились несколько десятков человек, дезертиры, как потом скажут запрещенные в России «азовцы». Это именно неонацисты тут все организовали. Очень быстро, как будто ждал за углом, примчался террорист Буданов. И проговорился: это большая бизнес-империя.

«Ну, это чисто криминальная история. Ну, может быть, это и есть какой-то отвлекающий фактор. Может, кто-то хочет, чтобы, допустим, не Умеров вел переговоры, а Буданов, или наоборот. Ничего личного, только бизнес», — отметил военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Четкий прайс украинской армии известен: если договариваться с ТЦК на месте, можно отделаться тремя сотнями долларов. Нет с собой налички — родственникам придется заплатить уже несколько тысяч, чтобы выпустили из распределительного пункта.

«То, что мы сейчас наблюдаем на Украине, — речь идет не просто о какой-то банальной коррупции. За время правления Зеленского сформировался некий преступный синдикат, если хотите, мафия», — заявил депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

И вот деньги вымогают уже за жизнь дезертира. По словам родственников пленников тюрьмы под Киевом, с них требовали от пяти до тридцати тысяч долларов. Но это все равно лучше, чем попасть на фронт.

«Узники украинских концлагерей — это в первую очередь те, кто должен был отправиться на линию боевого соприкосновения куда-нибудь на самые горячие участки фронта, и здесь их задача максимально простая», — рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

По сути, это одноразовые рекруты, которые во время штурма должны отвлечь на себя внимание российских дронов или организовать доставку боепитания на передний край. И то и другое для плохо подготовленного солдата — верная смерть.

И это не единственный способ заработать для тех, у кого на Украине есть власть.

Это видео деловых переговоров о смене собственника мошеннического кол-центра. Изъято у одного из украинских силовиков сотрудниками-антикоррупционщиками НАБУ и САП. Расследование о том, как под крышей силовиков на Украине работают, обманывают стариков, продают наркотики, производят поддельные сигареты и печатают евро. Все с фотографиями, записями звонков и именами, точнее, кличками ключевых фигурантов — часто говорящими.

Кол-центры — тоже бизнес-империя, и они тоже переходили из одних коррупционных рук в другие. Вот депутат Тищенко врывался к преступникам, чтобы их наказать.

А потом оказалось, что он сам крышевал несколько кол-центров, а боролся на самом деле с конкурентами. Теперь НАБУ и САП взялись за новых покровителей этой сферы — генералов СБУ. Подготовили красивое видео в стиле «Матрицы».

Масштабный бизнес на крови развивался на Украине как минимум с 2014 года. Торговля органами солдат ВСУ, торговля пленными еще во время АТО. Так стало известно об одной из самых страшных тайных тюрем, так называемой «библиотеке» в Мариуполе.

Олега Мильчевского, в прошлом ополченца, продержали в «библиотеке» несколько суток. Били каждый день, пытали, угрожали убийством, за освобождение требовали выкуп.

«Десять тысяч зеленых баксов. Буклет, их руководящий состав меня оценили во столько», — рассказывает житель Мариуполя Олег Мильчевский.

Тюрьма принадлежала боевикам батальона «Азов». Окрестив концлагерь «библиотекой», узников неонацисты называли «книгами». Задача была — «прочитать» каждого. Любой ценой. Точно так же, как и в пыточной в Борщаговке, где хозяйничают те же самые радикалы, которых хорошо знают на Западе. Но предпочитают об этом не говорить. Коттедж под Киевом заинтересовал только нескольких правых политиков в Германии.

«Это огромный скандал, что подобное вообще происходит в европейской стране, что такие пыточные подвалы до сих пор существуют в современной Европе», — заявил депутат парламента Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Сначала одних мучают, а потом других — сажают. После красивых видео в стиле «Матрицы» коррупционеры и мошенники, организаторы пыточных выходят под залог. А вот 130 задержанных людей из Борщаговки, скорее всего, сядут. Большую часть уже отправили в СИЗО. И вряд ли в этой постановке все они были актерами. Массовка пришла сама, ради интересов больших людей, которые продолжат зарабатывать на жизнях последних украинцев.

Многочасовое отсутствие электричества нервирует киевлян. Все чаще жители украинской столицы устраивают локальные акции протеста, перекрывая ближайшие к своим обесточенным домам улицы. Они видят несправедливость: у них света нет сутками напролет, а где-то не выключают вовсе.

Как, например, в доме, где живет мэр Киева и прочая элита. И не потому, что у них автономный источник питания, нет, просто дом Кличко подключен как объект стратегической инфраструктуры, и там должно быть электричество.

Но людей, понятно, такое нервирует. Зеленский пытается перенаправить весь негатив киевлян на градоначальника. И это тоже прицел на будущие президентские выборы.

Кличко удар держит, но истерит: мол, спасите-помогите, меня сливают, это центральные власти денег не дают. Кличко понимает, что на кону не Киев.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

**организация «Азов» признана террористической и запрещена на территории России