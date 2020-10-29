Религиозные убийства, произошедшие сегодня в Ницце, потрясли мировую общественность. Согласно сообщениям местных СМИ, мужчина с ножом и криками «Аллах Акбар» ворвался местную базилику Нотр-Дам, где обезглавил мужчину и женщину. Третью жертву злоумышленник настиг неподалеку от храма. Еще несколько человек получили ранения. Вероятно, теракт мог стать продолжением резонансного убийства учителя в пригороде Парижа. 16 октября 18-летний Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя Самуэля Пати. Как предполагается, до этого профессор показывал ученикам на одной из лекций карикатуры на пророка Мухаммеда.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru известный политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский объяснил, чем могли быть вызваны последние события во Франции. Эксперт полагает, что религиозный конфликт может являться следствием неумения действующей власти грамотно управлять страной.

«Это связанно с кретинизмом действующей французской власти и ее неспособностью управлять страной. На самом деле ничего другого уже не стоит применять к этой ситуации, поскольку если люди не понимают, кто у них в населении живет, не могу предотвратить радикализации исламской общины Франции да и исламизации самой Франции, не способны ни очистить Францию от исламистов, террористов от джихадистов ни взять их под контроль - а французские власти на это не способны - ни применять к ним те меры, которые необходимо к ним применять, и одновременно не способны остановить ту анархистскую волну провокаций, которые радуют там всех, включая журналистов Charlie Hebdo», - пояснил политолог.

По словам Сатановского, вместо жестких мер, способных урегулировать назревший религиозный конфликт в стране и предотвратить последующие теракты, власти Франции фактически бездействуют, направляя народ лишь бессмысленными «пафосными речами».

«А обычной для Франции мерой, которую она применяет для той или иной ситуации - это взяться за руки и походить по бульварам, окрасить мировые достопримечательности прожекторами в цвета французского флага, сказать красивую пафосную ничего не стоящую речь о свободе слова и о том, что Франция не допустит и не забудет. Это все гроша выломанного не стоит», - подчеркнул эксперт.

Сатановский не решился давать прогнозов на будущее Франции, при этом отметив, что все зависит от самих граждан государства. Во всяком случае тот факт, что Эммануэль Макрон не справляется со своими обязанностями президента, для ученого очевиден.

«Французы будут решать, что у них будет происходить. Менять президента на того, кто стоит того, чтобы возглавлять Францию. Это нужен человек масштабов де Голля. А у них такой есть? Или окончательно до мышей уже измельчали? Или не менять его. Применять меры воздействия или не применять. Теракты будут продолжаться, пламенные речи будут говорить», - высказался политолог.

Кроме того, Сатановский назвал меры, которые на его взгляд, могут помочь Франции разрешить противоречия, назревшие в религиозном обществе. Впрочем, по мнению политолога, данным указаниям власти страны следовать не будут.

«Рецепты все известны: смертная казнь, уничтожение всех радикалов, которые есть на территории Франции, высылка всех сочувствующих за пределы страны с лишением гражданства, немедленное прекращение миграции во Францию из Африки и ближнего Востока, жесткое подчинение мечетей французскому руководству и французскому законодательству», - резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что эхо теракта в Ницце в этот же день отозвалось в Москве. У посольства Франции в столице собрались десятки людей, скандирующих «Аллах Акбар». В руках они держали плакаты с перечеркнутыми надписями Charlie Hebdo — названия французского журнала, опубликовавшего в 2015 году скандально известные карикатуры на пророка Мухаммеда. По имеющейся информации, на акцию вышла одна из мусульманских организаций, которая выступает против политики президента Франции Эммануэля Макрона.