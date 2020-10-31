В прошлом успешные: кто из известных спортсменов остался на улице ни с чем?

От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Мало кто из фанатов зрелищного спорта задумывается, что на улице может оказаться любой. Даже тот, кто вчера зарабатывал миллионы, просто выходя на футбольное поле. Среди именитых спортсменов есть немало тех, кто оказался в непростой ситуации.

Футболист Алан Кусов

Молодой воспитанник футбольного клуба «Алания» Алан Кусов в начале 2000-х сделал феерическую карьеру. Ему предложили контракты сразу две топовых команды из Москвы — ЦСКА и «Спартаком». Он выбрал «армейцев».

Вместе с карьерой пришли большие деньги, и осетин стал бездумно просаживать их в казино и игровых автоматах. В итоге он превратился в настоящего игрока — но не на футбольном поле. Его выгнали из команды, клубы стали сменяться один за другим, а Кусов отдавал последнее, лишь бы его снова пустили в казино.

Недавно стало известно, что он живет на улице. Его бывший товарищ Вениамин Мандрыкин рассказал, что тот так и не вернул друзьям и родственникам миллионные долги. Собственная мать не хочет о нем слышать — она лишилась квартиры из-за его игромании.

ТАСС / Белоусов Виталий; Уткин Игорь

Футболист Борис Деркач

Известный советский футболист Борис Деркач в 1990-е годы тоже стал жертвой казино. Он стал все чаще наведываться туда и проигрывать заработанные нелегким трудом накопления. В итоге он лишился всего — и карьеры, и перспектив.

Когда-то наставник Деркача думал, что тот станет отличным тренером, но вместо этого тот пошел по наклонной. Проиграл гигантские по тем временам деньги — 20 тысяч долларов, пишут «Аргументы и факты». Вместо спорта ушел в рэкет, пока не угодил в венгерскую тюрьму.

Отсидев срок, экс-спортсмен занялся частным извозом, начал жизнь заново и завел семью. Но игровая зависимость вернулась. Он лишился детей и жены, потерял последние накопления. В 2017 году поехал на заработки в Малайзию, где и осел — живет на улице. Об этом рассказали украинские туристы, случайно узнавшие бывшего кумира в бомже-европейце в Куала-Лумпуре.

Футбольный тренер Корней Шперлинг

В статусе бомжа у бывшего футбольного тренера Корнея Шперлинга виноваты «добрые» родственники. На счету у него была работа в множестве российских футбольных клубов — «Уралмаше», «Иртыше», «Волгаре» и других. Заканчивал карьеру он в брянском «Динамо» в качестве консультанта в начале 2000-х.

А буквально на днях стало известно, что Шперлинг лишился всего. Трехкомнатную квартиру в Калининграде отобрали родственники. Они же выселили его в заброшенную коммуналку и сдали на поруки. Все это узнала сестра 73-летнего Шперлинга, которая приехала искать его.

Она с трудом признала брата в заросшем полуголом человеке, покрытом слоем многонедельной грязи. Его держал под замком в комнате такой же бомж, кормил объедками. Женщина рассказала, что при встрече с ней он попросил сразу отвезти его в морг — так ему было плохо.

Sport-express.ru / Александр Федоров, «СЭ»

Баскетболист Дэлонте Уэст

Не только в России именитые спортсмены попадают на улицу. В США известный баскетболист начала 2000-х Дэлон «Питбуль» Уэст заработал 20 миллионов долларов, играя в NBA. Но и это не уберегло его от беды.

Сейчас Уэст живет на улицах — виной всему биполярное расстройство, выявленное в 2009 году. Его семья и карьера развалились, что усугубило его состояние. Так что в итоге он стал бомжом, которого часто видят попрошайничающим бывшие фанаты. А ведь ему только 37 лет.

www.globallookpress.com / imago sportfotodienst via www.im

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшая экс-жена звезды «Спасателей Малибу» тоже живет на улице.