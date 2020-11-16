Кравец рассказала, как Дрожжина и Цивин пытались втянуть ее в аферу

Алина Потёмкина
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Модель почуяла неладное, но даже не предполагала, на какие махинации способны супруги.

Кравец рассказала, как Дрожжина и Цивин пытались втянуть ее в аферу

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomohov

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин, обвиняемые в мошенничестве с наследством актера Алексея Баталова, пытались втянуть в свою аферу певицу и модель Алену Кравец. Об этом знаменитость рассказала изданию «Дни.ру».

По ее словам, семейная пара неоднократно предлагала ей сотрудничество с благотворительным фондом, принадлежащим чете. Однако, модель сразу почуяла неладное, хоть и не могла себе представить, каких масштабов финансовые преступления могут совершить эти двое.

«Они несколько раз обращались ко мне, приглашали стать лицом их благотворительного фонда. Уж как они обрабатывали меня, какие золотые горы сулили! Потом звали меня стать меценатом. Я сразу поняла, что тут что-то нечисто. Бог меня отвел от участия в их мероприятиях — оказалось, что они такие делишки проворачивали со стариками», — посетовала модель.

Сейчас знаменитость переживает за другую пожилую актрису, Светлану Светличную. Не так давно она заявила, что ее пытались отравить родственники, положившие глаз на ее жилплощадь. Кравец намерена предупредить артистку об опасности.

«Очень боюсь, что теперь могут взяться за Светлану Светличную. А у той сейчас тяжелые отношения с родственниками, она лишила их наследства в виде квартиры», — рассказала звезда.

Впрочем, опасения Кравец небезосновательны. Ранее суд отказался брать под стражу 72-летнюю Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина. Пара проходит обвиняемыми по делу о мошенничестве с наследством Алексея Баталова. Оно было возбуждено в сентябре по заявлению членов семьи покойного актера. В середине октября вдова артиста Гитана Леонтенко с дочерью были признаны потерпевшими, а 26 октября Цивину и Дрожжиной было предъявлено обвинение — мошенничество в особо крупном размере. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья Баталова отказалась идти на мировую с обвиняемыми в афере с их имуществом.

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