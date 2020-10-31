Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 2 по 8 ноября

Неделя с 2 по 8 ноября будет не менее напряженной, чем предыдущая. Общий фон будет подталкивать представителей всех знаков зодиака к совершению непредсказуемых, импульсивных поступков, основанных на интуиции, которая в этот раз будет вводить в заблуждения. Также отмечается желание докопаться до истины, даже если она будет неприятна и неполезна.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоящая неделя обещает сложности во взаимоотношениях с окружающими. Возможны размолвки, перевозбуждение в сексуальной сфере, раздражение и неудовлетворенность. Лучше сконцентрироваться на том, чтобы избежать конфликтных ситуаций и сохранить теплые отношения с близкими.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам будет достаточно сложно реализовать свои планы, а также принять важные решения. С окружающими людьми возможна череда конфликтных ситуаций. Разрядить напряжение поможет сфера личных отношений, в которой возможны неожиданные приятные события.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя в целом будет позитивной. Особенно она будет способствовать успехам в личной жизни: одновременно усилятся страстность и нежность. Это отличный период, чтобы завязать отношения или развивать уже имеющиеся.

Рак — гороскоп на неделю

Раки на неделе с 2 по 8 ноября могут быть более обидчивыми и раздраженными, из-за чего им будет сложно избежать конфликтов с окружающими. Важно помнить о своих целях и возвращаться в состояние осознанности, благодаря этому удастся справиться с негативными энергиями.

Лев — гороскоп на неделю

Львы будут особенно активны в течение всей недели, при этом не исключены их конфликты с окружающими людьми. Лучше своей деятельностью пытаться создать пример, а не переходить к принципиальному выяснению отношений с противниками.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Вам будут помогать собранность и осознанность, которые повысят эффективность действий. При этом, однако, возможны вспышки раздражения, а иногда и конфликты с окружающими.

Весы — гороскоп на неделю

Весам грозит довольно напряженная неделя, правда, вас будет поддерживать Венера — планета любви, согласия и компромиссов. В результате вы будете как бы переключаться между двумя состояниями: стремлением к гармонии и желанием всем угодить. Все это может создавать противоречивые ситуации и в любовной сфере.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов период станет идеальным для планирования последующих шагов. Полезно будет проявить осознанность и составить план на предстоящий год вашей жизни. При этом, для решительных действий и проявления настойчивости, а тем более агрессии — время неудачное.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы будут особенно энергичны, активны и напористы. Стремление к лидерству особенно поможет им достичь успеха. Самое время воспользоваться этими энергиями для исполнения своих мечт.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги хорошо представляют свои ближайшие цели и план действий по их достижению, но порой им мешают раздражительность и перепады в энергетике, которые также влияют на трудоспособность. Лучше постоянно держать в голове план своих действий — это поможет сглаживать энергетические скачки.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям стоит заняться развитием любовных отношений, проявлением страсти. Также период хорош для творчества. Для деловой сферы и серьезных планов же неделя не слишком удачная.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы смогут особенно глубоко прочувствовать свои устремления и мотивы. Это поможет правильно направить усилия, чтобы достичь того, что вам действительно необходимо. Вы можете ясно увидеть картину желаемого — это поможет скорейшему осуществлению ваших планов.

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