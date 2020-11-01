🧙‍♀ Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 2 ноября растущая Луна находится в знаке Козерог. В этот период представителям всех знаков зодиака рекомендуется заняться творчеством, овладеть новыми навыками и посмотреть на привычные вещи с другой стороны.

♈ Овен

Овны, если вы думаете, что Вселенная у ваших ног, вы глубоко ошибаетесь. Для того, чтобы действительно преуспеть во всех сферах, нужно приложить много усилий, а трудиться вы не любите. Попробуйте сегодня проанализировать свои заслуги. Недовольство собой побуждает нас становиться лучше. Возможно, пришло время начать критиковать себя.

Космический совет: взгляните критическим взглядом на свои достижения.

♉ Телец

Тельцы, вы знаете, что значит найти гармонию с собой? Это ощущение появляется лишь у тех людей, которые испытывают полную удовлетворенность своей жизнью. Они занимаются любимым делом, общаются с приятными людьми, с удовольствием проводят свободное время. Если вы не узнали в этом описании себя, пора задуматься.

Космический совет: проанализируйте свою жизнь.

♊ Близнецы

Близнецы, с детства в вас уживаются две абсолютно противоположные сущности: с одной стороны, вы бунтарь, который хочет покорить мир. С другой — трус, который лишний раз боится как-то повлиять на события. Звезды призывают вас перебороть свой страх и стать смелее как в словах, так и в действиях.

Космический совет: не бойтесь быть бунтарем.

♋ Рак

Раки, вам необходима медитация и горячая ванна. Вы слишком много переживаете по пустякам, а стресс негативно сказывается на вашем здоровье. Иногда некоторые проблемы проще отпустить, чем решить. Попробуйте изменить свой подход к жизни. Невозможно везде и всегда быть лучшим. Главное — не опускать руки.

Космический совет: расслабьтесь и отпустите проблемы.

♌ Лев

Львы, вы рождены, чтобы побеждать. Помните об этом. Не позволяйте никому сломить ваш характер. Выбросите из головы мысли о том, что ваши мечты нереальны. Все в ваших руках. Главное — никогда не сдаваться и верить в желаемое.

Космический совет: не отступайте от своей мечты.

♍ Дева

Девы, пришло время заняться своим питанием. Перекусы на бегу и легкий ужин в ресторане — вовсе не то, чего требует ваш организм. Важно, чтобы в вашем рационе были различные витамины и микроэлементы. Если за этим следить, скоро вы почувствуете прилив сил и энергии.

Космический совет: составьте программу правильного питания вместе с фитнес-тренером или диетологом.

♎ Весы

Весы, вы очень любите устраивать другим подарки, однако совершенно забываете о себе. Когда вы последний раз радовали себя приятными покупками или любимой едой? Кажется, пришло время устроить себе праздник. Запомните: чтобы делать то, что любишь, вовсе не нужны особые поводы.

Космический совет: сделайте себе подарок.

♏ Скорпион

Скорпионы, впереди вас ждет сложный, но в то же время наполненный любовью период. Чувства к партнеру — это то, что может спасти вас от бытовых проблем и зарядить энергией. Поэтому постарайтесь больше времени проводить со своим избранником или избранницей.

Космический совет: окунитесь с головой в романтические отношения.

♐ Стрелец

Стрельцы, всем известно, что больших высот достигают лишь те, кто не боится рисковать. Однако назло всем законам вы продолжаете каждый раз бояться сделать лишний шаг вперед. Возможно, эту проблему вам стоит проработать с психологом или обратиться за советом к другу. Во всяком случае изменить свой подход к переменам вы обязаны.

Космический совет: научитесь смотреть страху прямо в глаза.

♑ Козерог

Козерог, последние несколько недель вы слишком заняты своей работой. Ваши знакомые и домочадцы хотят больше общаться с вами, однако вам не до них: то нужно новый отчет подписать, то с коллегами план на месяц обсудить, то с партнером провести переговоры. А ведь работа вряд ли сделает вас счастливее, а вот друзья и любимый человек могут. Займитесь перестановкой приоритетов.

Космический совет: пришло время переключиться с работы на личные взаимоотношения.

♒ Водолей

Водолеи, вряд ли среди всех знаков зодиака есть натуры, склонные к творчеству больше, чем вы. Используйте свои уникальные способности. Сегодня вы сможете предлагать большое количество неординарных идей. Не бойтесь быть непонятым. Напротив, благодаря вашему креативному мышлению многие проблемы разрешатся моментально.

Космический совет: не бойтесь своих, на первый взгляд странных идей.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вас захлестнут чувства. Вы будете плакать при просмотре трогательных фильмов, нежно благодарить близких людей за любую помощь, оказанную вам, и заливаться смехом, слушая забавные истории. Не сдерживайте свои эмоции. Именно благодаря им, жизнь наполняется ярким светом.

Космический совет: дайте эмоциям вырваться наружу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чего ждать представителям разных знаков зодиака в наступившем ноябре.