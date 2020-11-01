Щепетильный вопрос: врач-сексолог объяснила, кому и когда нельзя заниматься сексом

В силу скудности сексуального образования, эта щепетильная тема окутана множеством домыслов и заблуждений людей. Врач-сексолог Ирина Айриянц в беседе с 5-tv.ru попыталась развеять самые популярные из них и объяснила, кому и когда нельзя заниматься любовью, а также дала рекомендации, в соотвествии с разного рода заболеваниями у мужчин и женщин.

Прежде всего, специалист отметила, что занятия сексом следует приостановить женщинам на первом триместре беременности — до 12 недель — только в случае угрозы прерывания беременности. Во втором-третьем триместе может проявиться истискал-цервикальная недостаточность — патология шейки матки.

«Бывает запрет акушеров, если есть объективный высокий тонус матки и, когда шейка матки истончена и укорочена, при этом половую жизнь вести не рекомендуется», — сказала Ирина Айриянц.

При этом она отметила, что не рекомендуются занятия вагинальным сексом, но врачи не запрещают другие его виды.

Кроме того, специалист заметила, что отложить занятия любовью следует в послеоперационный период, особенно после лечения опухолевых заболеваний. В частности, после некоторых хирургических вмешательств как у мужчин, так и у женщин.

«В момент, пока человек восстанавливается, есть запрет определенный, пока он не восстановится», — резюмировала врач.

Ирина Айриянц заговорила и о занятиях сексом во время месячных, отметив, что на это не существует запрета, достаточно лишь выполнять ряд простых предостережений, а именно использовать презервативы.

Кроме прочего врач заговорила о предостережениях для людей, страдающих диабетом и повышенным давлением.

«Давление надо снизить прежде того, как заниматься сексом. Получить комплексное лечение от гипертонии и на этом фоне заниматься сексом, потому что секс сам по себе — это только оздоравливающая процедура», — подметила врач.

Эрекция у мужчин, по словам Айриянц, при диабете наступает хуже, потому что это заболевание поражает сосуды, а эрекция — это их хорошая работа.

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