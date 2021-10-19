Безопасный отрыв: как женщине защитить здоровье при частой смене половых партнеров

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Ника Шумерская
Эксклюзив 1 514

Гинеколог Хиврич рассказала, как защититься от болезней при частой смене партнеров

Фото, видео: depositphotos / VaDrobotBO; 5-tv.ru

Соблюдение простых правил безопасного секса позволит не ограничивать число мужчин в своей половой жизни, утверждает гинеколог Екатерина Хиврич.

Пять любовников — это много или нет? А десять? Существует ли какое-то пороговое значение количества половых партнеров, превышение которого связанно с риском для здоровья женщины? Любой врач скажет, что наиболее безопасным является наличие постоянного, проверенного и единственного возлюбленного.

Сейчас частые чувственные контакты — далеко не редкость. По различным причинам некоторые женщины меняют половых партнеров, как перчатки, не задумываясь о собственном здоровье. Правила безопасности при интенсивных сексуальных отношениях жизненно необходимы, считает заведующая женской консультацией Петроградского района Санкт-Петербурга, врач акушер-гинеколог Екатерина Хиврич. 

Ученые доказали, что с увеличением количества любовников увеличивается риск заражения инфекциями, передающимися половым путем. Однако известно, что заразиться этими инфекциями можно и во время самого первого полового акта в жизни: сексуальные дебюты часто бывают незащищенными.

Врач в беседе с 5-tv.ru уверила, что можно менять партнеров достаточно часто, но при этом необходимо соблюдать правила безопасного секса, чтобы не обзавестись букетом соответствующих заболеваний.

Правила безопасного секса

Правило № 1

Всегда использовать презерватив с новым половым партнером

Правило № 2

«Если вы решили отказаться от использования презерватива, не стесняться попросить полового партнера предоставить справку об отсутствии инфекций, передающихся половым путем:

  • Анализ крови на ВИЧ, сифилис, на гепатиты В и С;
  • Отрицательный мазок на гонококки, трихомонады, хламидии и генитальный микоплазм», — перечислила специалист.

Красивым и правильным ответным жестом с вашей стороны будет соответствующая справка с вашей стороны, отметила эксперт.

«Важно не количество половых партнеров, а их качество и то, как вы заботитесь о своем здоровье», — заключила акушер-гинеколог Екатерина Хиврич

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли заработать болезни и забеременеть после секса во время менструации.

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