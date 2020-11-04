Гороскоп на январь 2021 года для всех знаков зодиака

Гороскоп показывает, что одним знакам январь 2021-го готовит новые возможности, другим — серьезные испытания. 5-tv.ru выяснил у астролога Ирины Рейн кому из представителей зодиакального круга в этот период будет проще остальных, а кому следует готовиться к трудностям на работе и в личной жизни.

Ирина Рейн

Астролог

Овен

Судя по гороскопу, на работе Овна ожидает множество конфликтов. Избежать их или выйти победителем из кризисной ситуации получится, если первенец зодиака перестанет инициировать конфликты.

«Если вы не будете их инициировать и будете стараться их сгладить конфликты, то добьетесь высокого успеха и, возможно, даже повышения по карьерной лестнице. Ваша прибыль должна увеличиться со снижением вашей конфликтности», — считает Ирина Рейн.

В то же время гороскоп показывает, что Овнам в январе 2021-го необходимо будет отстаивать собственные границы. Из-за этого личная жизнь может отойти на второй план, ведь все силы будут брошены на карьеру.

Что касается здоровья, то гороскоп призывает Овном в январе 2021-го особенно беречь спину.

Телец

Тельцам в январе 2021-го следует сблизиться с коллегами и родственниками старше по возрасту. Гороскоп призывает второй знак зодиакального круга заявить о своем опыте и способностях. А вот с новыми увлечениями, как показывает гороскоп, следует повременить.

«Не пробуйте новые экстремальные виды спорта — они могут повлечь за собой травмы. В работе и карьере все довольно стабильно», — считает эксперт.

Близнецы

Главным противником Близнецов в январе 2021-го станет его ментальное состояние. Гороскоп показывает, что беспокойство рискует привести к серьезным проблемам со здоровьем. В том числе стресс, судя по гороскопу, повлияет на репродуктивную систему. Зато личная жизнь в этом месяце богата на приятные сюрпризы.

«В личной жизни могут произойти приятные перемены. Необязательно смена партнера — просто приятные события», — предсказывает астролог.

Что касается финансовых дел, то гороскоп показывает, что они потребуют от Близнецов эмоциональных инвестиций. Звезды говорят, чем больше души вы вложите в новые проекты, тем выше окажется ваша прибыль.



Близнецов в январе 2021-го ожидает приятное событие. Фото: globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Рак

Гороскоп показывает, что январь 2021-го для Раков окажется не из легких. Звезды говорят, что в этот период отношения могут дать трещину. А еще четвертый знак зодиакального круга встретится со взаимопониманием. Куда лучше сложится ситуация в финансах.

«Возрастают ваши личные прибыли и возможности проявить себя как высококвалифицированный специалист», — считает Ирина Рейн.

Гороскоп показывает, что январь 2021-го предоставит Ракам шанс блеснуть знаниями и умениями. Главное, не пятиться назад, а с гордо выпрямленной спиной следовать в будущее.

Лев

Гороскоп на январь 2021-го для Львов прогнозирует проблемы со здоровьем. В первую очередь беспокойства вызовет пищеварительная система. Также гороскоп призывает Львов обратить внимание на самочувствие второй половины.

Не лучшим образом сложатся дела у Львов в карьере.

«На работе могут проявиться различные недоброжелатели. Будьте бдительны и защищайте собственные границы», — настаивает специалист.

Гороскоп показывает, что Львам в этот период не стоит брать новых кредитов и влезать в долги. А всю прибыль необходимо направить на погашение существующих долгов.

Дева

Гороскоп показывает, что в январе 2021-го у Девы есть шанс опробовать на себе роль родителя. Однако скорее всего, дети заставят отличницу зодиакального круга хорошенько попотеть. У бездетных Дев-женщин в этот промежуток времени есть шанс зачать. Однако для этого им необходимо с особым вниманием отнестись к собственному здоровью.

«Не рискуйте своим здоровьем: тепло одевайтесь и придерживайтесь здоровых правил питания», — советует Ирина.

В личной жизни Девы, судя по гороскопу, наступит пора любви и взаимопонимания.

Весы

Гороскоп показывает, что в январе 2021-го у Весов будут все возможности для того, что сделать в квартире перестановку или даже ремонт. Не меньше шансов у них и сменить жилье. А еще звезды предсказывают серьезный успех вашему партнеру, однако ему для этого стоить приложиться немало усилий.

«В здоровье следует обратить внимание на пищеварительную и репродуктивную системы», — настаивает специалист.

Зато финансы преподнесут Весам в январе 2021-го приятный сюрприз. Как показывает гороскоп, ситуация с деньгами у главного арбитра зодиакального круга значительно улучшится, однако не от основного источника заработка.

Весов в январе 2021-го ожидает финансовый успех. Фото: TASS / dpa/picture-alliance

Скорпион

Гороскоп показывает, что для Скорпионов пришла пора рисковать и стать более авантюрными. Только так тихоня зодиакального круга может рассчитывать на приятные бонусы в карьере или даже собственном бизнесе. Не меньше внимания Скорпионам в январе 2021-го, судя по гороскопу, стоит обратить на личные отношения.

«Выходите со своим партнером в ресторан, кафе или просто прогуляться. Если же вы еще не состоите в отношениях, пришло время знакомится активнее», — уверяет специалист.

Гороскоп предсказывает, что, в случае прилива негативных эмоций, Скорпионам следует обратиться к дыхательной практике или спорту.

Стрелец

Стрельцы в январе 2021-го, судя по гороскопу, столкнуться с финансовыми проблемами. Выход из этой ситуации новатору зодиакального круга подскажут сами звезды.

«Пришло время подсчитать ваши доходы и расходы, навести порядок на ваших счетах и открыть инвестиционный счет. Самое время создавать накопления», — рекомендует Ирина Рейн.

В личной жизни Стрельцов намечается долгожданный порядок. Гороскоп показывает, что в этот период все свои теплые чувства следует направить на объект привязанности. В то же время звезды призывают Стрельцов обратить пристальное внимание собственное здоровье, но сильно переживать не стоит. Гороскоп показывает, что Стрельцы справятся с любыми недугами.

Козерог

Как показывает гороскоп, январь 2021-го для Козерога — знаковый месяц. Звезды говорят, что в этот период труженику зодиакального круга следует переосмыслить свои цели и задачи. Самая большая необходимость в Козероге, вопреки его ожиданиям, будет не на работе, а дома.

«Помните, вашего внимания всегда недостаточно в личных отношениях. Регулярно выделяйте время своему партнеру», — советует астролог.

А вот прибыль, судя по гороскопу, может уменьшиться. Вместе с тем проблемы у Козерога возникнут и в сфере здоровья. Гороскоп предсказывает, что хронические заболевания вновь напомнят о себе.

Козерогам в январе 2021-го нужно больше внимания уделять близким. Фото: globallookpress.com /Andrey Arkusha

Водолей

В гороскопе для Водолеев на январь 2021-го много внимания уделяется финансовому вопросу. В этот период главный индивидуалист зодиакального круга рискует потратить больше, чем он получает. Гороскоп показывает, что Водолеям необходимо контролировать желания. В личной жизни предпоследнего знака зодиака тоже все непросто.

«Если ваш партнер соберется в командировку, ни в коем случае ему не мешайте. Это пойдет вам обоим на пользу», — рекомендует эксперт.

Похлопотать Водолеям в январе 2021-го придется в сфере здоровья. Гороскоп показывает, что в этот период особенно много внимания следует уделить ногам и стопам.

Рыбы

Рыбам в январе 2021-го полезно заняться собственным бизнесом или стать фрилансером.

«Ваши прибыли должны значительно вырасти. Воспользуйтесь поддержкой партнера, если это необходимо», — советует Ирина Рейн.

Гороскоп показывает, что одинокие Рыбы могут повстречать любовь на работе. А вот со здоровьем все не так радужно. Звезды в этот период призывают Рыбы воздержаться от употребления фастфуда и алкоголя.

Ранее 5-tv.ru писал о гороскопе на 2021-й для всех знаков зодиака.