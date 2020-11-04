На днях в СМИ появились слухи, что эпатажная певица Лолита Милявская довела до нервного срыва музыкального критика Сергея Соседова. И все бы ничего, если бы дело ограничилось банальными личными разборками, но, как пишет Собеседник.ru, из-за конфликта селебрити сорвались съемки нового шоу «Суперстар. Возвращение».

По информации издания, скандал разгорелся, когда на сцену вышел Влад Сташевский с песней «Облако волос», некогда исполненной Женей Белоусовым. За выступлением артиста наблюдала вдова последнего Елена. По окончании Лолита, будучи ведущей, поспешила напомнить жюри и зрителям, как 25 лет назад Сергей Соседов унижал Белоусова, называя его бесталанным и безголосым.

После этого музыкальный критик якобы «рыдал, как раненый зверь» и долго не мог прийти в себя, в то время как певица продолжала над ним глумиться. В результате организаторам пришлось прервать съемочный процесс.

Так ли было на самом деле?

В беседе с 5-tv.ru сам Сергей Соседов прокомментировал ситуацию. По его словам, все, что пишет сегодня пресса — «чушь», выдумывают которую ради пиара и «лайков».

Он подчеркнул, что из-за контракта с телеканалом НТВ не может разглашать подробности проекта, однако заметил, что если во время шоу и случались конфликты, то «это все — рабочие моменты».

«Но надо понимать, что это шоу. Шоу — это какая-то игра, как кино. Там происходят какие-то страсти. Кто-то кого-то избил, обругал. В шоу тоже, естественно, есть какая-то интрига. Сухое шоу никто смотреть не будет», — отметил Сергей.

Музыкальный критик рассказал, что знает Лолиту порядка четверти века и их связывают исключительно «коллегиальные отношения». Не стал отрицать и имеющихся разногласий со звездой, но отметил, что ничего будоражащего воображение между ними точно не происходит.

«Пресса всегда нагнетает. Все слишком гипертрофированно подается. Все надо делить, ну, на 20 как минимум! Я даже не читаю эти сообщения, потому что знаю: это все чушь собачья. Это все специально сделано, чтобы читали, лайкали, чтобы было большое количество просмотров, чтобы зацепить: „Ах, там что-то!“, а там ничего и не было. Все высасывается из пальца», — подытожил Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему критик Сергей Соседов назвал «туфтой» желание певицы Лолиты стать театральной актрисой.