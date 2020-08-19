«Халтурой и туфтой» назвал попытку Лолиты Милявской сменить амплуа певицы на актрису театра музыкальный критик Сергей Соседов. В эмоциональном интервью для «Собеседник.ru» журналист пояснил, почему не разделяет радости от данного известия с поклонниками дивы.

На днях худрук театра «Модерн» Юрий Грымов заявил, что утвердил на роль невесты Агафьи Тихоновны в своей постановке «Женитьба» эпатажную Лолиту. Мотивация проста: он знает артистку порядка 13 лет, по профессии она — драматическая актриса, а следовательно, справится с поставленной задачей. К тому же, Грымов планирует делать комедию на злободневную тему. А значит — лучшую кандидатуру не сыскать.

Узнав об этом, Сергей Соседов впал в истерику. По его словам, подобные «перформансы» совершенно не заслуживают зрительского внимания, а тем более денег. В данном случае, по мнению критика, правильнее было бы бойкотировать спектакль, чем тратить на него бесценное время.

«Думаю, это будет халтура. <…> Все это — унижение великой литературы и унижение театра. Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. Да, она прекрасный человек, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но… никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не ее!» — утверждал собеседник издания.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Журналист уверен: затея со спектаклем и Лолитой — происки «даровитого, но ушлого» режиссера с «подвешенным языком» и не более. В представлении Соседова Грымов никогда не делал особенных вещей. Единственная его заслуга — отменное умение выдавать ошибки и просчеты за «новое слово в искусстве».

«На самом деле Грымов, человек, который умеет находить деньги под свои воздушные замки. Другой десять раз даровитее и будет стараться изо всех сил, но ничего не добьется. А здесь вот такая фортуна», — констатировал критик.

По мнению Сергея, Лолиту в этой постановке интересуют исключительно деньги, а сам спектакль рассчитан на «пошлого» и «необразованного» зрителя. Именно поэтому адекватному человеку сие мероприятие лучше пропустить.

«Они увидят халтуру, упакованную под некий „модерн“ и слоган „Гоголь всегда современен“. Задача журналиста в этом случае, мне кажется, предупредить зрителя. Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!» — заключил Соседов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что критик Сергей Соседов рассказал правду о внезапном исчезновении Валентины Легкоступовой со сцены в 90-е годы.