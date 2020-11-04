Пропавшего сооснователя Skillbox Игоря Коропова ищут водолазы

В Черном море началась операция по поиску пропавшего предпринимателя Игоря Коропова. Сотрудники МЧС России подключили четырех водолазов и спасателей на двух катерах. Пока о предпринимателе ничего не известно, удалось найти лишь его мобильный телефон. Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту исчезновения Коропова. Всего в поисках задействованы более 200 человек, в том числе волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

Ранее 5-tv.ru сообщал, родственники Игоря Коропова не получали от него никакой информации, они заметили, что бизнесмен не планировал поездки и важные дела. Более того, в понедельник он должен был выйти работу.