Пропавшего сооснователя Skillbox Игоря Коропова ищут водолазы

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Светлана Шевченко
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Поисками бизнесмена занимаются уже не только на суше, но и на море.

Пропавшего сооснователя Skillbox Игоря Коропова ищут водолазы

Фото: ВКонтакте @koropovigor

В Черном море началась операция по поиску пропавшего предпринимателя Игоря Коропова. Сотрудники МЧС России подключили четырех водолазов и спасателей на двух катерах. Пока о предпринимателе ничего не известно, удалось найти лишь его мобильный телефон. Сотрудники следственного комитета проводят проверку по факту исчезновения Коропова. Всего в поисках задействованы более 200 человек, в том числе волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

Ранее 5-tv.ru сообщал,  родственники Игоря Коропова не получали от него никакой информации, они заметили, что бизнесмен не планировал поездки и важные дела. Более того, в понедельник он должен был выйти работу. 

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