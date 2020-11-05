«Они избалованы доступностью»: Дубцова рассказала, почему не ходит на свидания

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Татьяна Меркер
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Звезда призналась, что уже давно не поет о любви в своих песнях.

«Они избалованы доступностью»: Дубцова рассказала, почему не ходит на свидания

Фото: Instagram @dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова поделилась подробностями своей личной жизни, а именно, причинами отсутствия у нее спутника жизни. Звезда призналась, что она уже долгое время не ходит на свидания, а сейчас оправдывает это заботой о личной безопасности в период эпидемии коронавируса.

Кроме того, знаменитость призналась, что «видит мужчин насквозь», поэтому не торопится заводить с ними отношения.

«Какие-то мужики понятные мне, я знаю, что они скажут, что сделают, чего не сделают», — объяснила певица в интервью Peopletalk.

Победительница «Фабрики звезд — 4» заговорила о «доступности» женщин и потребительскому отношению к ним мужчин.

«Они избалованы какой-то доступностью, которая у нас особенно остро наблюдается последние 10 лет и отрицательно влияет на отношение к процессу ухаживания, женщине и вообще к любви. Все свелось к физиологии и деньгам», — посетовала Дубцова.

В заключении звезда отметила, что она уже давно не произносила фразу «я тебя люблю» в своих песнях, связав это со всем вышесказанным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Яна Кошкина намекнула на отношения с Харламовым, демонстрируя пышную грудь.

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