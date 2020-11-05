Звезда «Содержанок» показала редкие фото сводной сестры— дочери Исаковой и Мороз

Актриса Дарья Мороз в своем Instagram-профиле показала редкие фото своей сводной сестры Варвары, которая младше нее на 32 года. Девочке, рожденной в браке Юрия Мороза и Виктории Исаковой, исполнилось пять лет, с чем старшая сестра поспешила ее поздравить. Она опубликовала снимок Вари за праздничным столом и тортом с горящими свечами, а также два архивных кадра, сделанных несколько лет назад.

«Первый юбилеус у любимой девчонки. Пять лет это вам не шутка!» — подписала снимок звезда сериала «Содержанки».

Родители именинницы 43-летняя актриса Виктория Исакова и 63-летний режиссер Юрий Мороз редко показывают фанатам фото из семейного архива и делятся подробностями личной жизни. Исакова только через четыре года после рождения дочери призналась в этом общественности.

На этот раз родители 5-летней Вари тоже «проигнорировали» праздник девочки в социальных сетях. В личных аккаунтах родителей, в отличие от ее сводной сестры Дарьи, не появилось ни единого упоминания о дне рождении единственной наследницы. Фотографиями девочки баловать фанатов они тоже не стали.

Известно, что Юрий Мороз тяжело переживал смерть своей первой жены — матери Дарьи и известной актрисы Марины Левтовой. Спустя три года после трагедии он смог открыть свое сердце Виктории Искатовой. Пара поженилась в 2003 году, и лишь в 2015 у них родилась дочь Варвара.

Ранее 5-tv.ru публиковал снимки с первой фотосессии Подольской с новорожденным сыном.