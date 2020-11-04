«Комочек счастья»: Подольская показала первую фотосессию новорожденного сына

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Алина Потёмкина
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Певица призналась, что была во время съемок спокойна, и ее настроение передалось малышу.

Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram первым важным событием в жизни новорожденного сына — певица вместе с малышом сделала фотосессию.

Артистка рассказала, как спокойно было ей и малютке во время съемок. При этом она заметила, что нередко настроение ребенка зависит от того, как себя чувствует мама. По ее словам, после первых родов она была встревожена, а сейчас все шло как по маслу.

«Сегодня у Вани была первая в жизни съемка. Фотограф Алена Гороховская снимала Тему, когда ему было 13 дней, Ване сегодня —14. Было очень приятно увидеть Алену. Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?» — спросила подписчиков певица.

Поклонники поддержали артистку и наговорили ей и младенцу кучу комплиментов. Также они разделили ее мнение насчет связи матери и ребенка.

«Чудесные. В руках такая кроха и целый мир»

«Комочек счастья»

«Абсолютно передается состояние мамы!»

«Согласна, вторым детям везет», — писали фанаты.

Наталья Подольская родила второго сына 22 октября. Его назвали Иваном. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Пресняков подготовил трогательный сюрприз новорожденному малышу и его маме.

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