«Комочек счастья»: Подольская показала первую фотосессию новорожденного сына
Певица призналась, что была во время съемок спокойна, и ее настроение передалось малышу.
Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya
Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram первым важным событием в жизни новорожденного сына — певица вместе с малышом сделала фотосессию.
Артистка рассказала, как спокойно было ей и малютке во время съемок. При этом она заметила, что нередко настроение ребенка зависит от того, как себя чувствует мама. По ее словам, после первых родов она была встревожена, а сейчас все шло как по маслу.
«Сегодня у Вани была первая в жизни съемка. Фотограф Алена Гороховская снимала Тему, когда ему было 13 дней, Ване сегодня —14. Было очень приятно увидеть Алену. Обсудили, какая нервная я была пять лет назад с Темой и какая спокойная сейчас. Детям в этом возрасте особенно остро передается настроение мамы. Вы согласны?» — спросила подписчиков певица.
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Сегодня у Вани была первая в жизни сьемка . Фотограф @alenagorohovskaya снимала Тёму , когда ему было 13 дней , Ване сегодня-14. Было очень приятно увидеть Алёну . Обсудили какая нервная я была 5 лет назад с Тёмой и какая спокойная сейчас . Детям в этом возрасте особенно остро передаётся настроение мамы . Вы согласны ?
Поклонники поддержали артистку и наговорили ей и младенцу кучу комплиментов. Также они разделили ее мнение насчет связи матери и ребенка.
«Чудесные. В руках такая кроха и целый мир»
«Комочек счастья»
«Абсолютно передается состояние мамы!»
«Согласна, вторым детям везет», — писали фанаты.
Наталья Подольская родила второго сына 22 октября. Его назвали Иваном. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Пресняков подготовил трогательный сюрприз новорожденному малышу и его маме.
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