«У меня с утра кофе, сангрия в обед»: Почему Алексей Панин уехал в Испанию?
Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила, чем занимается актер после переезда в Европу.
Фото, видео: Instagram @actor_ap, 5-tv.ru
Алексей Панин получил вид на жительство в Испании! Чем артист занимается на чужбине? Какую новую профессию осваивает? Из-за чего родные не захотели уезжать вслед за ним? И собирается ли актер возвращаться на Родину? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Алексей Панин несколько лет вынашивал план переезда за границу. Мужчина жаловался: на Родине он — белая ворона. Здесь никто не понимает его свободную натуру.
«Приходят ко мне какие-то гневные просто тупые комментарии по поводу ты там такой, ты такой», — пожаловался Панин.
И вот, мечта актера осуществилось. Для новой жизни Алексей выбрал солнечную Испанию, провинцию Аликанте. Теперь артист регулярно делится с подписчиками подробностями своей заграничной жизни. Правда, кажется, что-то пошло не по плану. Звезда кино оказался как никогда близок к народу. А после тяжелого трудового дня — ужин на лавочке и мясо по акции.
Но зато актер не зависит от графиков съемок и практически сам себе хозяин.
«У меня с утра кофе, сангрия в обед», — похвастался актер.
А еще на местных пляжах никого не смущает, если человек снимает с себя всю одежду. Панин счастлив! Актер делится: переезд изменил его в лучшую сторону! На радостях он даже поддался уговорам друзей и решил заняться спортом. Так и до здорового образа жизни недалеко!
Судя по странице в соцсети, Алексей редко бывает в одиночестве. Он регулярно публикует фото с разными девушками. И все они — отнюдь не дружеского характера. Лишь одно обстоятельство печалит артиста. Что родные не разделили его энтузиазма. Единственный член семьи, который беспрекословно последовал за Алексеем — собака Мотя. Хотя вряд ли кто-то спрашивал ее мнение. Мама и старшая дочь оказались не готовы сменить привычную жизнь в Москве на испанское побережье.
«У меня больше тоска, если я отсюда съеду, потому там делать нечего мне лично, у меня возраст уже не тот, чтобы туда ехать», — поделилась мыслями мать актера.
«Пока я не знаю языка, не окончила здесь школу, я понятное дело, мне очень будет сложно там освоиться. Пока что я пока тут, потом как получится», — объяснила свое решение остаться в Москве дочь актера Анна.
К тому же, Аня впервые за долгое время начала снова видеться с матерью. Что если папа отойдет на второй план?
«Она просто сказала, что мне это все надоело вот так ругаться и ну, она права, правда. Я всегда хотела, чтобы все было хорошо. Просто так получалось, что какой-то такой период был не все хорошо», — рассказала девочка об возобновлении общения с матерью.
Алексей признается: несмотря на море, солнце и прекрасных дам рядом, его часто одолевает грусть. Артист сильно скучает по семье. И именно по этой причине не может покинуть Россию навсегда.
«Я же не уехал. Я же не собрал чемоданы и сказал: „Все, до свидания, я больше не приеду!“»— объяснил Панин.
«Он не собирается там на всю жизнь уехать и меня бросить здесь», — успокоила журналистов Анна Панина.
Панин обещает: будет обязательно приезжать домой. К тому же, актер не собирается уходить из кино. И в планах у него — новые съемки. А значит, поклонники его творчества могут спать спокойно.
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