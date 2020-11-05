«Летят на нее как пчелы» — Таролог о новой жене Логинова с разными глазами

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Светлана Александрова
Эксклюзив 1 062

В сентябре стало известно, что звезда сериала «Счастливы вместе» зарегистрировал брак с начинающей актрисой, которая на пять лет моложе его дочери.

Фото, видео: Instagram @loginov_victor; 5-tv.ru

Недавно стало известно, что звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов, переживший тяжелый развод в прошлом году, женился в четвертый раз. Причем его супругой стала начинающая актриса Мария Гуськова, которая на пять лет моложе дочери актера. Многих шокировала такая разница в возрасте, а кое-кто даже заподозрил, что не обошлось и без магии.

Однако, по словам таролога Марианны Абравитовой, 45-летний Виктор и 21-летняя Мария действительно любят друг друга, хотя некий психологический момент в этом союзе есть. Карты говорят, что юная супруга видит в актере не только мужчину, но и отца, а Виктор в свою очередь воспринимает жену как подопечную.

Но есть в этом браке, по словам предсказательницы, еще одна важная деталь. Дело в том, что у Марии Гуськовой гетерохромия — глаза разного цвета. И издавна замечено, что люди, особенно женщины, с разными глазами обладают эзотерическими способностями. И некоторые предположили, что девушка приворожила звезду сериала.

«Противоположный пол, как пчелы на мед, летит к этим людям. Поэтому отмести совсем эту особенность Марии я не могу, в этом плане она женщина роковая, и если с годами она еще научится очень тонко этот инструмент использовать, то в общем-то она будет повелевать мужчинами вообще как захочет. Но подчеркну все-таки, что в этом случае, с Виктором Логиновым, эта гетерохромия сыграла совсем маленькую роль. Скорее как некая зацепка, оригинальность во внешнем виде Марии. Все-таки здесь союз, основанный на искренности чувств», — уверена Абравитова.

По ее словам, у Виктора нет простой мужской судьбы и ему не очень везет в долгосрочных отношениях с женщинами. То же самое можно сказать и о Гуськовой. Поэтому вряд ли их союз будет очень долгим.

«Это не женщина на всю жизнь. После Марии, скорее всего, у Виктора будут еще семейные отношения с другой женщиной», — заключила таролог.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, ясновидящая Арина Ласка тоже предрекла союзу Виктора Логинова с молодой актрисой печальный конец.

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