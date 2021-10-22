ТОП-4 знаков зодиака, представители которых обожают общаться с бывшими

Желания восполнить «утрату» после расставания с партнером и вернуть время вспять абсолютны нормальны для любого человека. Однако если одни находят в себе силы забыть про бесперспективные отношения, то другие нередко провоцируют бывших на «ненавязчивое» общение. Даже несмотря на то, что давно нашли утешение в объятиях нового любовника.

Что это: психологическая установка или стремление получить от жизни все? Специалисты в астрологии уверены, что такая манера поведения характерна лишь для определенных знаков зодиака. К слову, у каждого из их представителей своя мотивация.

Так, например, Овны в силу своей импульсивности просто не хотят делить людей на тех, с кем общаться можно, и тех, кому и слово сказать запрещено. Они максимально просты и прямолинейны: если захотели высказать что-то именно экс-возлюбленным — обязательно позвонят или напишут. Однако их бывшим не стоит питать иллюзий о возобновлении отношений: Овны не любят входить дважды в одну и ту же реку.

Близнецы же просто довольно общительные личности и отходчивые личности. Они не держат зла на экс-партнера, а потому не видят ничего дурного в том, чтобы трогательно поздравить его с днем рождения. Правда, и в этом есть свои нюансы: Близнецам важно понимать, что кто-то по ним скучает и жаждет общения. Они чрезмерно любопытны, а потому хотят знать, где и с кем сейчас их бывшая вторая половинка.

Представители знака Стрелец также обожают «написывать» бывшим. Обусловлено это их патологической манией рушить все вокруг и выстраивать мир заново, по крупицам. Несмотря на то, что их последние отношения могли длиться не больше недели, ждать, что эти люди быстро отстанут от бывших — глупо. Но также следует помнить: эти партнеры — едва ли не самые токсичные из всех.

«Надежда умирает последней» — вот жизненный девиз всех Рыб. При расставании с партнерами они пытаются сделать все, чтобы остаться в хороших отношениях. Эти люди не терпят ссор и склок. Им важно знать, что в любой момент экс-возлюбленные возьмут трубку и придут им на помощь. В общем и целом, в такой тактике поведения есть разумное зерно, пишет Noteru.com.

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