Назван самый «ненавидимый» знак зодиака, у которого сразу три главных врага

Как известно, не все люди одинаково хорошо воспринимаются обществом. Кого-то с ранних лет боготворят, кого-то унижают. Связано ли это с особенностями поведения человека? Да, конечно, уверены астрологи. Но также просят обратить внимание, что продиктовано это во многом индивидуальной зодиакальной характеристикой.

Удивительно, но согласно научным данным, одними из самых «бедовых» считаются представители знака Водолей. У них, в отличие от остальных, есть как минимум три главных «звездных» врага, которые мечтают расквитаться с ними по особенным, «личным» причинам.

Тельцов раздражает в Водолеях их наивность и чрезмерная одухотворенность. Будучи представителями воздушной стихии Водолеи смотрят на мир буквально сквозь «розовые очки», что очевидно угнетает их «приземленных» оппонентов. Не нравится Тельцам и то, с какой уверенностью Водолеи заявляют о стремлении к свободе. В их понимании, эти люди — подростки, не сведущие о жизни ничего, а потому при удобном случае не преминут их чем-нибудь уколоть и побольнее. Должны же понимать, кто здесь главный!

Скорпионы не могут смириться с тем фактом, что заядлых оптимистов Водолеев считают практически идеальными. Они не понимают, как обыкновенные люди, обладающие кучей недостатков, вдруг могут превзойти их самих, а потому готовы сделать все возможное, чтобы раскрыть окружающим «правду». Нередко это оборачивается против самих Скорпионов.

Раки ненавидят в Водолеях их склонность к постоянным переменам. Будь то работа или личные отношения — последние все время стремятся к чему-то большему, а потому без труда прощаются с «прошлой жизнью». Спокойных и консервативных Раков такая манера поведения представителя воздушной стихии заставляет серьезно понервничать и порой действовать совершенно необдуманно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мужчины разных знаков зодиака меняются после свадьбы. Астрологи утверждают, что со штампом в паспорте открывается «истинное лицо» некоторых зодиаков.