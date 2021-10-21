Бытовые сюрпризы: как мужчины разных знаков зодиака меняются после свадьбы

До брака представители некоторых знаков зодиака пытаются выдавать себя за тех, кем на самом деле не являются. Астрологи предупреждают, после женитьбы мужчина может буквально «снять маску». По звездам они смогли выяснить, как зодиаки будут вести себя после свадьбы.

Овен

Овны — один из самых свободолюбивых знаков зодиака, и это качество еще сильнее проявляется после того, как в их паспорте появляется штамп о женитьбе. Спутница этого зодиака должна быть готова к тому, что ей придется мириться с решениями мужа и во многом ему уступать.

Телец

Тельцы настоящие консерваторы. Мужчины этого знака болезненно свыкаются с переменами или вовсе их не приемлют. Тут вступает в силу поговорка «муж — голова, а жена — шея», ведь супруге Тельца действительно придется хорошо потрудиться, чтобы заставить его, например, купить в дом новую мебель.

Близнецы

Тихой, размеренной жизни в союзе с Близнецами ждать не приходится. Этот зодиак полон сюрпризов, и речь здесь не всегда о романтических проявлениях. Представители этого знака могут неожиданно пригласить гостей или не вернуться ночевать домой, не предупредив супругу.

Раки

Мужчины-Раки переменчивы в настроении еще более, чем Близнецы, к чему должны быть готовы их спутницы. Кроме того, представители этого знака часто вырастают настоящими маменькиными сынками и становятся не приспособлены к самостоятельной жизни. Заботы о себе и доме они предпочитают перекладывать на женщину.

Лев

Мужчина-Лев в силу своего пылкого нрава часто может быть склонен к измене. Его жене в свою очередь необходимо создавать все условия, чтобы супруг даже не смотрел в сторону других женщин, а также полностью подчиняться своему мужу.

Дева

Этот зодиак редко соглашается на компромисс и любит, чтобы все было по его правилам. Он не потерпит пререканий, когда дело касается выбора цвета обоев или новых занавесок.

Весы

Весы категорически не терпят скуки и рутины, им жизненно необходимо постоянно испытывать яркие эмоции, которые они ищут, например, в новых увлечениях. Супруга Весов должна быть благосклонна к хобби своего мужчины и поддерживать его начинания, иначе это может вылиться в крупный скандал.

Скорпион

Частые перепады настроения мужа-Скорпиона могут стать настоящим испытанием для его жены. Ему не всегда удается держать самообладание, а ссоры могут закончиться рукоприкладством.

Стрелец

Стрельцы очень активны и целеустремленны, поэтому ищут себе в жены соответствующую девушку. Они часто ставят карьеру на первое место, что не должно быть проблемой для их спутницы, потому что к более зрелому возрасту, достигнув желанных успехов, этот зодиак становится отличным и верным семьянином.

Козерог

Мужчины этого знака часто бывают закрыты и меланхоличны, им требуется личное пространство и время поразмыслить в тишине. Идеально, если жена Козерога будет увлечена работой или хобби, что создаст в отношениях идеальный баланс.

Водолей

После женитьбы Водолей может начать сильно ревновать свою супругу, что раньше он делал и раньше, но не подавал вида. Этот зодиак не терпит конкуренции как в любви, так и в карьере. Женщине придется уступить первенство во всем своему мужу-Водолею.

Рыбы

В браке с Рыбами женщины должна буквально плыть по течению, потому что этот мужчина не любит обыденности. С другой стороны, его жену будут постоянно ожидать приятные сюрпризы вроде неожиданных свиданий и спонтанных путешествий.

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