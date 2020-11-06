«Дважды побывала в реанимации»: МакSим поведала, как спивалась на глазах у детей

Страшное ДТП перевернуло жизнь певицы МакSим с ног на голову. Весной 2019 года звезда попала в аварию, которая привела к многочисленным травмам, и не только физическим. Долгое время у артистки сохранялись боли, мучила бессонница, ей поставили диагноз «посттравматический синдром». Черную полосу дополнили проблемы в личной жизни и в работе. В результате к букету недугов добавилась алкогольная зависимость. Об этом Марина Абросимова — ее настоящее имя — рассказала в интервью Борису Корчевникову на телеканале «Россия 1».

Слухи о том, МакSим спивается, ходили в течение года, но поклонники им не верили. Наконец, певица нашла в себе силы подтвердить эту информацию. По ее словам, она настолько погрязла в пагубном пристрастии, что едва не погибла.

«Да, я пила. Пила много алкоголя, и мой организм не был готов к таким испытаниями. Я дважды побывала в реанимации в этом состоянии. Хорошо помню одну ночь там: нас в палате лежало пятеро, я одна была в сознании. Я видела, как всех четырех за ночь заменили на новых. То есть никто из них не выжил. Я видела, как люди умирают. Но даже это меня не испугало», — поделилась артистка.

По ее словам, в тот период она совершила много ошибок, за которые до сих пор неловко. Однажды она ответила «да» молодому поклоннику, который позвал ее замуж. Позже она извинилась перед ним, сказала, что пошутила, и вернула кольцо.

Но еще больше звезде стыдно перед дочерьми. Дети видели, как их мама медленно опускается на дно, и переживали за нее на протяжении долгих месяцев. К счастью для семьи и фанатов, МакSим спас ее нынешний возлюбленный — некий бизнесмен, имени которого она не называет.

«После этого я занималась с психологами по несколько часов в день и много тренировалась. Я стала приводить себя в норму. В первое время ни с кем не общалась, кроме детей, родителей и батюшки. Да, я ездила на исповедь. Мне надо покаяться в одном грехе, но пока сделать этого не могу», — добавила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что МакSим рассказала о своей редкой врожденной аномалии.