«Мама испугалась»: МакSим рассказала о своей редкой врожденной аномалии

Певица Марина Абросимова, известная более по псевдониму МакSим, призналась: ее музыкальной карьеры могло и не быть, если бы не проблема со здоровьем, подстегнувшая ее «пойти ва-банк».

В интервью телеведущему Борису Корчевникову звезда рассказала, что родилась не такой, как все: на ее левой руке было не пять, а шесть пальцев, что по-научному называется полидактилией и является редкой врожденной аномалией.

«Мама испугалась, конечно. Но врачи ей сказали, что ничего страшного нет: „Подумаешь, ну, на пианино она вам не сыграет“», — процитировала медиков МакSим.

Об этом периоде своей жизни и о том, как удаляли лишний пальчик сегодня артистка даже не помнит, отмечая, что остались лишь некоторые «вспышки в памяти» и небольшой шрам, как свидетельство ее уникальности.

Однако навсегда врезалось в память Марине, как после ироничной шутки врачей про пианино, она задалась целью во что бы то ни стало освоить сложный инструмент.

«Я решила, что буду учиться именно на факультете фортепиано и поставила себе цель закончить музыкальную школу», — счастливо улыбаясь, рассказала успешная МакSим.

globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Принять участие в программе Корчевникова «Судьба человека» Марина Абросимова решилась после долгих месяцев паузы в творчестве. Как призналась журналисту звезда, сцену она покинула не по своей воле, а из-за серьезных проблем со здоровьем, пишет ФАН.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фанаты «Спартака» обожают песни МакSим и как однажды это спасло репутацию певицы.