«Мешаю работать»: Арзамасова показала трогательные кадры с Авербухом

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Татьяна Меркер
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Звезды, о романе которых стало известно в сентябре, редко демонстрируют свои отношения.

Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова перестала скрывать отношения с 46-летним Ильей Авербухом в сентябре этого года. Теперь пара не так активно, но все же публикует совместные фото и видео, за которыми с интересом наблюдают их фанаты.

Так, в Instagam-аккаунте Арзамасовой вновь появились трогательные кадры с возлюбленным. Место действия — ледовый дворец, где Авербух тренирует участников проекта «Ледниковый период», на что указала сама актриса.

«Мешаю работать», — подписала сторис Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

Судя по кадру, партнеры выполняют несложный трюк на льду. При этом, фигурист крепко держит свою молодую возлюбленную. Сама звезда «Папиных дочек» в этот момент катится чуть впереди Авербуха на одной ноге.

Точно неизвестно, когда между Арзамасовой и Авербухом начались отношения. Это могло случиться еще несколько лет назад, ведь они были давно знакомы и дружили. Фанаты считают, что роман завязался за два года до того, как пара об этом сообщила в открытую. Говорят, что фигурист уже даже познакомил актрису с сыном от брака с экс-партнершей по льду Ириной Лобачевой Мартином.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Елизавету Арзамасову перепутали с молодой Пугачевой.

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