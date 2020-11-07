Установлены личности погибших на вечеринке в квартире в Екатеринбурге

В региональном главке МВД РФ установили личности погибших и пострадавших в ходе массового убийства на вечеринке в квартире на Социалистической улице Екатеринбурга.

«Это девушка по имени Полина, 2002 г. р., молодые люди: Антон, 1988 г. р., Олег, 1984 г. р. и Дмитрий, 1986 г. р.», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Также с места происшествия была госпитализирована с огнестрельным ранением 17-летняя Виктория. Известно, что операция прошла успешно, и она находится под присмотром врачей.

Единственной полностью уцелевшей и без каких-либо ранений была обнаружена 16-летняя Мария. Которая по информации МВД состоит с весны этого года на учете в ПНД за употребление алкогольных напитков и самовольный уход из дома.

Как сообщалось ранее уже по версии следствия, убийство на фоне внезапно возникшего конфликта совершил хозяин квартиры Дмитрий.

«На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К», — заявил Горелых.

Установлено, что с девушками молодые люди познакомились через интернет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.