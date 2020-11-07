Установлены личности погибших на вечеринке в квартире в Екатеринбурге
Раненая 17-летняя девушка прооперирована. Также в квартире живой найдена еще одна несовершеннолетняя без каких-либо ранений.
Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин; 5-tv.ru
В региональном главке МВД РФ установили личности погибших и пострадавших в ходе массового убийства на вечеринке в квартире на Социалистической улице Екатеринбурга.
«Это девушка по имени Полина, 2002 г. р., молодые люди: Антон, 1988 г. р., Олег, 1984 г. р. и Дмитрий, 1986 г. р.», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Также с места происшествия была госпитализирована с огнестрельным ранением 17-летняя Виктория. Известно, что операция прошла успешно, и она находится под присмотром врачей.
Единственной полностью уцелевшей и без каких-либо ранений была обнаружена 16-летняя Мария. Которая по информации МВД состоит с весны этого года на учете в ПНД за употребление алкогольных напитков и самовольный уход из дома.
Как сообщалось ранее уже по версии следствия, убийство на фоне внезапно возникшего конфликта совершил хозяин квартиры Дмитрий.
«На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К», — заявил Горелых.
Установлено, что с девушками молодые люди познакомились через интернет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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