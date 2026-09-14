Лесные пожары вынудили Пирса Броснана расстаться со своим особняком в Малибу

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Исполнитель роли Джеймса Бонда намерен навсегда покинуть Голливуд и поселиться на островах в Тихом океане.

Актер Пирс Морган продает большой особняк в Малибу

Фото: www.globallookpress.com/Phil Lewis

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пирс Броснан покидает Голливуд из-за постоянных пожаров

Ирландский актер Пирс Броснан решил избавиться от своего семейного поместья Orchid House в Малибу. Об этом он рассказал в интервью The Times, отметив, что уже выставил особняк на продажу и назвал цену.

Исполнитель роли Джеймса Бонда заявил, что обсуждал этот вопрос вместе с супругой Кили Шэй. За дом пара планирует выручить около ста миллионов долларов. По словам актера, причиной стали как финансовые трудности, так и «вечный страх» перед стихийными бедствиями.

«Нас уже несколько раз щадил огонь. Но я думаю, что пришло время двигаться дальше. Все меняется, все разваливается. Мы живем у этой огромной массы земной воды на разломе, в кольце землетрясений. Это порождает страх», — заявил артист.

Из-за постоянных природных угроз Броснан больше не считает жизнь на калифорнийском побережье счастливой. Кроме того, прежний круг общения в Малибу исчез, добавил он.

Актер также признался, что содержание особняка обходится очень дорого, поэтому ему приходится соглашаться на любые роли, чтобы прокормить семью. Он и его супруга намерены навсегда уехать из Голливуда и обосноваться в коттедже на Гавайях, чтобы посвятить себя живописи и разведению кур.

Ранее российский певец SHAMAN рассказал, что снял четырехкомнатную квартиру в Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.26
-0.09 97.87
-0.42
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака
5:45
Наталья Орейро стала секретным гостем фестиваля молодежи в Екатеринбурге
5:30
Роковое погружение: во Владивостоке дайвер попал в больницу с редким инсультом
5:17
Лесные пожары вынудили Пирса Броснана расстаться со своим особняком в Малибу
5:00
«Дать старт распаду»: регионы Великобритании хотят обрести независимость
4:45
Операции при ожирении по ОМС: какие процедуры доступны и кому их могут сделать

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Мартышкин труд: в Петербурге обезьяна два дня выживает на холодном балконе
«Мы тебя ждали»: Харламов и Ковальчук показали первое фото ребенка
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео