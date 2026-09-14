Лесные пожары вынудили Пирса Броснана расстаться со своим особняком в Малибу

Пирс Броснан покидает Голливуд из-за постоянных пожаров

Ирландский актер Пирс Броснан решил избавиться от своего семейного поместья Orchid House в Малибу. Об этом он рассказал в интервью The Times, отметив, что уже выставил особняк на продажу и назвал цену.

Исполнитель роли Джеймса Бонда заявил, что обсуждал этот вопрос вместе с супругой Кили Шэй. За дом пара планирует выручить около ста миллионов долларов. По словам актера, причиной стали как финансовые трудности, так и «вечный страх» перед стихийными бедствиями.

«Нас уже несколько раз щадил огонь. Но я думаю, что пришло время двигаться дальше. Все меняется, все разваливается. Мы живем у этой огромной массы земной воды на разломе, в кольце землетрясений. Это порождает страх», — заявил артист.

Из-за постоянных природных угроз Броснан больше не считает жизнь на калифорнийском побережье счастливой. Кроме того, прежний круг общения в Малибу исчез, добавил он.

Актер также признался, что содержание особняка обходится очень дорого, поэтому ему приходится соглашаться на любые роли, чтобы прокормить семью. Он и его супруга намерены навсегда уехать из Голливуда и обосноваться в коттедже на Гавайях, чтобы посвятить себя живописи и разведению кур.

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