Роковое погружение: во Владивостоке дайвер попал в больницу с редким инсультом

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 28 0

По словам специалистов, подобные случаи составляют лишь около 1% от всех инсультов.

Во Владивостоке у дайвера отказали ноги после погружения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Во Владивостоке спасли дайвера с редким спинальным инсультом после всплытия

Во Владивостоке врачи спасли 40-летнего дайвера, у которого после одного из погружений отказали ноги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Приморского края.

В ведомстве рассказали, что пациент, увлекающийся дайвингом более трех лет, в день происшествия совершил четыре погружения на глубину до 30 метров. Во время одного из них он почувствовал движение судна, испугался и, нарушив правила безопасности, стремительно всплыл. Уже на суше мужчина почувствовал слабость в ногах.

«В больнице неврологи поставили диагноз: ишемический инсульт спинного мозга. На долю спинальных инсультов приходится лишь около 1% всех инсультов, поэтому диагностика и лечение таких пациентов требуют особого подхода», — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что лечение мужчины проходило при участии врачебной комиссии. В оказании помощи участвовали специалисты военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота и Дальневосточного окружного медицинского центра.

«В неврологическом отделении владивостокской больницы пациент получал медикаментозную терапию. После стабилизации состояния с ним начали работать инструкторы лечебной физкультуры», — уточнили в министерстве, добавив, что пострадавший идет на поправку.

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