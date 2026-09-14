Поймали вместо сигнала: в Индии инженера связали у вышки 5G

Жители индийской деревни связали инженера из-за плохого интернета

В индийской деревне жители привязали инженера к вышке сотовой связи из-за постоянных сбоев в работе 5G — PTI. Инженер приехал в деревню, чтобы устранить неполадки со связью. Жители связали техника и заявили, что отпустят только после приезда руководителей телекоммуникационной компании. Полиция освободила мужчину через два часа после инцидента и задержала шестерых местных жителей.

Правила жизни жителей некоторых районов Индии не перестают удивлять. Недавно 5-tv.ru писал о том, что местные жители избили убийцу коров. Дело в том, что животное погибло от удара током. Индийцы решили не дожидаться официального расследования и устроили самосуд над электрическим трансформатором. В результате весь район остался обесточенным, а успокаивать жителей пришлось полицейским.

В Индии коровы считаются священными животными, поэтому в стране действуют официальные организации, и неформальные группы так называемых «защитников коров». При этом радикальные активисты, нередко связанные с индуистским национализмом, под предлогом защиты животных устраивают нападения на людей. Такие акции иногда заканчиваются самосудом и массовыми протестами.

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