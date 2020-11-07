Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 ноября

Неделя с 2 по 8 ноября будет не менее напряженной, чем предыдущая.

Общий фон предстоящей недели связан прежде всего с сексуальным напряжением, конфликтом полов, неспособностью найти удовлетворение и компромисс в личных отношениях.

Также может проявиться особая дотошность в мышлении, желание докопаться до всех мелочей и деталей, что будет тормозить все процессы.

Из положительных явлений нас ожидает особый расцвет интуиции, которая будет приводить к удачным решениям и успешным действиям. Воспользуйтесь этим в полной мере!

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, что сулит ближайшая неделя и как вести себя в эти дни, чтобы принести себе и обществу наибольшую пользу.

Овен — гороскоп на неделю

Овнов ждет непростая неделя. Особое напряжение ожидается в эмоциональной и любовной сфере. Затянувшаяся петля Марса создает фон агрессии для нескольких знаков, и первый из них – это Овны. Возможны ссоры с любимыми, перевозбуждение сексуальной сферы, агрессия и неспособность найти компромисс с окружающими.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит неделя с повышенной конфликтностью. Сложно разобраться в себе, наметить приемлемый план действий; ваши интересы часто приходят в столкновение с интересами окружающих. Постарайтесь не слишком настаивать на своей позиции, ни к чему хорошему это не приведет.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Главным образом это скажется на любовной и сексуальной сфере. Вы активны, любвеобильны, испытываете романтический настрой, готовы к новым знакомствам и приключениям. Так держать, неделя обещает вам положительные события!

Рак — гороскоп на неделю

Ракам неделя принесет особое напряжение в любовной и сексуальной сфере. Энергии личных и романтических взаимоотношений как бы дразнят, притягивают вас, но в итоге создают конфликты и разочарования. Вам лучше будет посвятить себя делам и достижению целей.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя скорее позитивная. Она обещает вам особый энергетический напор, готовность решить все проблемы одним махом, а также особое обаяние и успех у противоположного пола. Однако вам будет трудно определиться с вашими целями, с тем, чего же вы сами хотите. Просто следуйте потоку, ваша энергичность и обаяние выведут вас к успеху.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев неделя положительная. Собранность, осознанность и энергичность позволят вам достичь успеха в ваших делах. В этом будет главное положительное качество недели. На этом лучше и сделать акцент. Займитесь делами, которые требуют ваших решений, вашего внимания, вашей осознанности.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит непростая неделя. Конфликты и противостояние, ссоры в личной жизни, поиск удовлетворения и невозможность его обрести – все это создает сложный психологический фон, от которого многие Весы уже устали. Тем не менее, предстоит потерпеть еще какое-то время. Постарайтесь не слишком перегружать себя.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам предстоящая неделя обещает особую осознанность. Это позволит вам глубже заглянуть внутрь себя, осознать свои желания, сформировать намерение и поставить цели. Не откладывая, приступайте к их осуществлению, только так вы сможете обрести внутренний покой, который вам так нужен.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. И особый успех она обещает в любовной сфере. Вы будете как никогда популярны у противоположного пола, вам предоставится возможность новых знакомств и интимных отношений, обстоятельства будут подталкивать вас к развитию романтических контактов.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. Эти дни будет хорошо посвятить делам и достижению целей. Для личной жизни, общения с противоположным полом, неделя неудачная. Перепады энергии, эмоциональная неустойчивость будут мешать сосредоточиться и особенно влиять на сферу личных отношений.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев неделя скорее положительная. Особый успех она обещает в романтической сфере, общении с противоположным полом, творчестве. Этому и посвятите большую часть своей энергии. Для постановки целей, активных целенаправленных действий неделя не слишком подходящая.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоящая неделя принесет готовность глубже разобраться в себе, стремление изменить свою жизнь, готовность действовать, а не только мечтать. Это хороший период, чтобы поставить перед собой новые цели и начать двигаться к ним в своей интуитивно–поступательной манере.

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