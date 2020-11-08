Пытавшийся убить свою семью подросток планировал преступление заранее

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Светлана Шевченко
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О своих планах он рассказывал друзьям в социальных сетях.

Пытавшийся убить свою семью подросток планировал преступление заранее

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Пытавшийся убить родителей и приехавшую в гости дочь родственников 15-летний петербургский школьник планировал преступление заранее.

По информации 5-tv.ru, он рассказывал об этом друзьям в социальных сетях, а также поделился планами дальнейших действий - подросток намеревался скрыться в Ленобласти. 

5-tv.ru

По версии следствия, молодой человек в ночь на 8 ноября трижды ударил в области шеи и живота маленькую девочку. После этого два раза выстрелил из отцовского травмата в голову матери. Проснувшийся глава семьи попытался помешать отпрыску, тот выстрелил в него один раз. Задуманное подростку до конца довести не получилось.

5-tv.ru

Юношу задержали и сейчас он находится на допросе у следователей, которые выясняют причины столь безумного поступка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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