Климова показала, как омолаживается с помощью своей крови — видео

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Карина Бернтгольц
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Российская актриса воспользовалась новой методикой, известной как PRP-терапия.

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Известная российская актриса Екатерина Климова рассказала о необычном способе омоложения, к которому прибегает, чтобы всегда выглядеть свежо и привлекательно. Как пояснила медик в видео, которое звезда снимала для блога, процедура называется PRP-терапия. Ее суть заключается в том, чтобы лечить кожу собственной плазмой крови, обогащенной тромбоцитами. Такая методика является молодой и, по отзывам, довольно эффективной.

«Мы взяли кровь, сейчас мы процентрифугируем пять минут, затем мы получим плазму, обогащенную тромбоцитами. Затем мы эти тромбоциты активируем и они выделят нам гранулы, которые будут полностью омолаживать кожу лица, шеи, волосистой части головы», — пояснила знаменитости медик.

В завершение ролика Екатерина Климова показала маску на лице и призналась, что результат процедуры у нее не вызывает нареканий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Климова в ванне поделилась секретами красоты и молодости. 

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