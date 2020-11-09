Оцепенели от ужаса: Как чрезмерная забота довела школьника до кровавой расправы над семьей

Следователи Петербурга сейчас разбираются в мотивах жестокого и циничного преступления – 15-летний школьник пытался зарезать шестилетнюю племянницу и застрелить родную мать. Обе пострадавшие получили тяжелые ранения, девочка в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Нападавшего задержали, он уже дал признательные показания

Известно, что подросток планировал расправу над семьей, готовился к убийству заранее. Был, что называется, трудным ребенком.

Спустя сутки после кровавой драмы, задержанного школьника доставили на место преступления для следственного эксперимента.

Подробности в репортаже Светланы Бобруенко.