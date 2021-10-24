ТОП-5 самых роковых женщин по знаку зодиака

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Егор Измалкин
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Астрологи считают, что знак зодиака влияет на страстность женщин. Эксперт по звездам Мехди Эбрагими Вафа назвал, какие из них самые роковые.

ТОП-5 самых роковых женщин по знаку зодиака

Фото: Depositphotos / KrisCole

Всю историю человечества женщины восхищали мужчин и вдохновляли их не только на подвиги, но и на необдуманные поступки, на войны и захваты континентов. Мехди Эбрагими Вафа рассказал, женщины каких знаков зодиака считаются самыми роковыми, и как с ними следует себя вести, чтобы не обжечься.

Водолей

По мнению астрологов, женщины, рожденные под знаком зодиака Водолей, — цельные и яркие личности, они привлекают особое внимание. Мужчинам сложно добиться их расположения. Чтобы занять место в жизни представительницы этого знака, нужно сильно постараться, а удержаться рядом с ней довольно сложно, так как необходимо соответствовать ей во всем. Эта женщина незабываема, говорят звезды.

Лев

Львицы, по словам астрологов, крайне значимы в жизни мужчины. Они могут свести с ума, перевернуть весь мир, подарить незабываемые эмоции, но если решат, что вам не место рядом с ними, то могут и опустошить.

Дева

Главные качества Дев — крутой нрав, прямолинейность и наличие собственной точки зрения. По мнению астрологов, они могут скрытно вести свою игру и окутывать своим обаянием, что манит людей. Если мужчина ищет в женщине не только привлекательную внешность, но и «начинку», звезды советуют искать это в отношениях с Девой!

Скорпион

Роковыми довольно часто называют женщин, родившихся под знаком Скорпиона. Астрологи уверены — они имеют свое «я». Женщины-Скорпионы — страстные натуры, обладающие отменным вкусом. Далеко не всем под силу завоевать таких особ — в этом их особенность.

Первое место в этом топе касается всех женщин, считает Мехди Эбрагими Вафа, которые не перестают удивлять мужчин, дарить, спасать, поднимать их до небес и приземлять. Каждая дама — обладательница неповторимых качеств, вдохновляющая сильный пол на подвиги! Чтобы стать роковой в жизни мужчины — нужно просто быть женщиной, пишет Starhit.ru.

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ТОП-5 самых роковых женщин по знаку зодиака

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