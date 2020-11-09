Площадь трехэтажного дома режиссера составляет 600 квадратных метров.

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Instagram @egorkonchalovsky

Кинорежиссер и продюсер Егор Кончаловский в рамках съемок шоу на федеральном телеканале показал ведущей Лере Кудрявцевой свой шикарный трехэтажный особняк. Вместе с молодой супругой — юристом Марией Леоновой и сыном Тимуром кинематографист «ютится» на 600 квадратных метрах.

Стоит отметить, что жилище Егора Кончаловского оборудовано кухнями, ванными комнатами, кабинетами, а также сауной и солярием.

«Восемнадцать комнат, четыре кухни и две квартиры внутри дома площадью 600 квадратных метров. Так скромно живет Егор Кончаловский, и это надо видеть», — цитирует Леру Кудрявцеву сайт Teleprogramma.pro.

Instagram @egorkonchalovsky

В особняке 54-летнего режиссера проживает и прислуга. Для немаленького штата сотрудников выделена отдельная интегрированная квартира.

«Они мне помогают во многом. Хотя был один помощник, проблемный. У него был недостаток. Он в машине жаловался на жизнь. Рассказывал, как его кинул предыдущий начальник. В этот момент он однажды въехал в другую машину. Вот он обольет меня своим внутренним содержанием, и случается какая-то дрянь у меня в жизни. Мы расстались», — заключил Егор Кончаловский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодую жену Егора Кончаловского сравнили с Толкалиной.

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