Раскрыта личность девушки, слившей интимное видео Артема Дзюбы в интернет

Слившей в сеть скандальное видео интимного характера в главной роли с футболистом Артемом Дзюбой оказалась уроженка Еврейской Автономной области, блогер под ником Natashka Veretennikova, пишет «Экономика сегодня».

На страничке в Instagram девушка выложила компрометирующий пост, якобы раскрывший их пикантные подробности отношений со спортсменом. В описании к видео, правда, красовалась двусмысленная фраза: «Я больше так не буду, честно».

После содеянного Наталья закрыла свой профиль, и теперь просматривать «горячее» видео могут лишь ее 73,7 тысячи «счастливых» фолловеров.

«Знаете, друзья, после этого видео с Дзюбой, мне пришло очень много сообщений от мужской части о том, что это видео очень отвратительное, что Дзюба тоже очень отвратительный. <…> Что вам хочу сказать: видео просто прекрасное, поверьте мне… Ну, серьезно», — написала блогер.

Девушка также рассказала, что после содеянного всерьез опасается за собственную жизнь, поскольку в интернете в отношение нее началась открытая травля.

Instagram @cosmos_yo

Как ни странно, но подавляющее большинство отнеслось к ситуации с Артемом Дзюбой с пониманием. Как многие его фанаты, так и селебрити призывали не критиковать футболиста, а лучше посмотреть на собственные промахи.

За огромную поддержку игрок «Зенита» лично поблагодарил всех неравнодушных и впредь пообещал жить достойно, так, чтобы никому и никогда за него не было стыдно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем грозит Артему Дзюбе «слив» его интимного видео в интернет.