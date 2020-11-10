Рита Дакота выложила в сеть «стыдное фото» в поддержку Дзюбы

Певица Рита Дакота решила поддержать оскандалившегося футболиста «Зенита» Артема Дзюбу, интимное видео которого попало в интернет и вот уже три дня активно обсуждается в прессе и соцсетях. Выпускница «Фабрики звезд» опубликовала на своей странице в Instagram «стыдное», как она выразилась, фото, на котором позирует обнаженная в бассейне.

«Я не выкладывала эту фотографию в ленту, потому что боялась, что меня заклюют и обзовут шлю*ой. Сегодня я выложу ее с гордо поднятой головой и подпишу открыткой-посланием в поддержку нашего любимого Дзюбы: „Здоровая сексуальность это нормально“», — написала Дакота, сопроводив свой пост хэштегами #ЯМыДзюба и #мывседелаемэто.

В своем пространном обращении к подписчикам артистка возмущается, что «человек, на которого еще вчера молилась вся страна, в одночасье стал изгоем».

«Дзюба никого не подвел и не обидел, это его подвели и обидели. А после еще и громко… уволили. Если человека в 21 веке следует увольнять за мастурбацию, то увольте, пожалуйста, нас всех», — восклицает Дакота.

По ее словам, нельзя осуждать человека за проявление нормальной «здоровой сексуальности», ненормально сливать подобное видео в сеть, «травить, лишать регалий, выгонять из команды, втаптывать в грязь, обмусоливать в СМИ, унижать и обесценивать».

«Дзюба, вся страна с тобой. Не извиняйся!» — заключила свой пост артистка.

Instagram @ritadakota

Поклонники Дакоты поддержали ее рассуждения, не забыв похвалить и ее фотографию.

«Все правильно сказано!»

«Рита молодчинка!»

«Вау! Какая вы секси!»

«Спасибо Дзюбе еще и за то, что мы увидели это фото люблю его еще больше! Рита, ты огонь!», — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по поводу скандала вокруг Дзюбы думает самый известный болельщик «Зенита», актер Михаил Боярский.