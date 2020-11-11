🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 11 ноября убывающая луна в знаке Девы способствует вдумчивой, кропотливой работе, предвещает финансовую прибыль и успехи в учебе.

♈ Овен

Каждый сам творит свою историю, Овны. Кто вы для себя — жертва обстоятельств и неудачных отношений? Или вы готовы разорвать этот порочный круг и двигаться дальше? Сейчас самое время решить для себя, кем вы хотите быть.

Космический совет: задумайтесь, каким вы хотите сделать свое будущее?



♉ Телец

Вам правда нравится всегда и всем помогать, Тельцы, или вы просто стремитесь к похвалам и любви? Не забывайте, что иногда надо думать о себе и делать так, как хочется вам, а не кому-то другому. Ваш внутренний ребенок давно просит без лишних скандалов перестать соглашаться выполнять за других их работу.

Космический совет: научитесь ставить собственные интересы на первое место.

♊ Близнецы

Перестаньте обманывать себя, Близнецы. Порой это проще, чем посмотреть в глаза реальности, но нужно научиться жить наедине с самим собой. Если перестать себе лгать, вы можете заметить положительные изменения в жизни.

Космический совет: уважайте себя.

♋ Рак

Раки, мы не можем изменить устройство мира. А вот стать причиной положительных сдвигов в окружении можно. Научитесь своим примером делать жизнь лучше.

Космический совет: вы можете все изменить.

♌ Лев

Львы, если в последнее время вы много думали о своей работе и понимали, что карьера застопорилась, наверняка вы уже знаете, в чем кроется причина. Теперь пора переходить к следующему этапу — начать все менять, искать себя, делать что-то для самосовершенствования, добиваться повышения и роста зарплаты. Главное — это начать.

Космический совет: вы уже знаете, что надо делать.

♍ Дева

Девы, когда стремление помогать другим начинает вредить вам самим? Да, помогать и поддерживать — это хорошо. Но нельзя забывать о собственных нуждах и потребностях, особенно если чужие переживания бьют и по вам. Настройтесь на то, чтобы уделять больше времени себе и своим интересам, откажитесь от чувства вины и вам сразу станет легче.

Космический совет: найдите баланс между временем для других и временем для себя.

♎ Весы

Весы, всем нам иногда свойственно зацикливаться на себе. Желание иметь много друзей, хорошо жить и не испытывать финансовых трудностей похвально, но как насчет вашего вклада во всеобщее дело? Задумайтесь, какова ваша роль в общей матрице жизни? Чем и кому вы бы могли помогать в свободное время?

Космический совет: поймите, какова ваша роль в этой жизни.

♏ Скорпион

Скорпионам придется столкнуться с проблемой отцов и детей. Не исключены конфликты с домочадцами. Чтобы избежать их, попробуйте посмотреть на происходящее глазами мамы или папы. Подумайте, как бы вы себя повели, если бы ваши дети вас ослушались.

Космический совет: избавьтесь от нерешенных проблем с родителями.

♐ Стрелец

Вы всегда стремитесь делать все одновременно, Стрельцы. И хотя это удается вам лучше многих, не стоит распыляться. Попробуйте начать что-то одно, потом беритесь за следующее, а после — за третье дело. Вы удивитесь, насколько проще будет не бросать начатое в таком случае.

Космический совет: научитесь завершать одно дело, прежде чем браться за следующее.

♑ Козерог

Не бывает в мире идеала, Козероги. И если перестать контролировать каждое событие в свое жизни, можно удивиться, насколько проще вам станет жить. Просто попытайтесь дать себе возможность расслабиться.

Космический совет: попробуйте не зацикливаться на собственном несовершенстве.

♒ Водолей

Вы всегда столько делаете для других, но не чувствуете ответной отдачи? Да, это может быть тяжело, особенно для Водолеев. Однако не надо молчать и ждать, что ваши близкие сами поймут, что вы переживаете. Научитесь говорить о своих потребностях и обсуждать их — особенно со спутником жизни.

Космический совет: ваши желания имеют значение.

♊ Рыбы

Беззаботность — это хорошо. Но не менее важно понимать, чем вы можете помогать окружающим, чтобы менять жизнь к лучшему, Рыбы. Если вы пока не знаете ответа на этот вопрос, то начните с малого. Попробуйте задать себе вопрос: «Что я могу изменить?» — и вы удивитесь, как быстро услышите ответ Вселенной.

Космический совет: ваш вклад в общее дело очень важен.

Ранее 5-tv.ru писал, чего знакам зодиака ждать от недели с 9 по 15 ноября.